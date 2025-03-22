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 | Dilek Ulusan

Kurtlar Vadisi'nin Çapsız Abidin'i Osman Sınav'ı anlattı

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Çapsız Abidin rolüyle yer alan Abidin Yerebakan, Osman Sınav için AKM'ye gelen isimler arasında yer aldı. Kurtlar Vadisi'nin hayata geçmesinde önemli bir rol alan Osman Sınav'ın vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Abidin Yerebakan duygularını dile getirdi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 13:54

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kurtlar Vadisi'nde Çapsız Abidin rolüyle yer alan Abidin Yerebakan, dizisinin yönetmeni Osman Sınav için düzenlenen anma törenine katıldı. Osman Sınav'ın vefat haberiyle büyük üzüntü yaşayan Abidin Yerebakan, usta isimden çok şey öğrendiğini belirtti.

KURTLAR VADİSİ'NİN ÇAPSIZ ABİDİN'DEN OSMAN SINAV

Osman Sınav'ı anma törenine katılan oyuncu Abidin Yerebakan, kendisini keşfeden ismin Osman Sınav olduğunu belirterek, "Osman hoca nasıl anlatılır. Beni sinema dünyasına sokan adamdır. O bize yönetmenlik veya yapımcılık değil hep babalık yaptı. Sade ben değil onun kazandırdığı bütün oyuncular, hatta daha önce hiç oyunculuk yapmamış isimleri bile Türkiye'nin starı yapan adamdır. Büyük bir proje adamı, büyük bir vatanseverdir. Rabbim onu inşallah cennetine alır. Bütün ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

ABİDİN YEREBAKAN KİMDİR?

1 Eylül 1966 Rize doğumlu Abidin Yerebakan, İlkokul, ortaokul ve liseyi Rize'de tamamladı. Ardeşen Devlet Hastanesi'nde sözleşmeli teknisyen olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında Sırlar Dünyası ve Estağfurullah Yokuşu yapımlarında yer almasının ardından Kurtlar Vadisi'nde Abidin Seferoğlu karakteriyle popülerlik kazandı.

Sıkça Sorulan Sorular

OSMAN SINAV KİMDİR?
1956 Burdur doğumlu Osman Sınav, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sakarya Fırat, Ekmek Teknesi gibi yapımlarda imzası olan Osman Sınav, Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü‘nde eğitim aldıktan sonra sektöre başlamıştı. Osman Sınav kanser nedeniyle 20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
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