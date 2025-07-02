Kurtlar Vadisi'nin Cevat Akarsu'su Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Türk televizyon dünyasının unutulmaz yapımı Kurtlar Vadisi oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti. Dizide Cevat Akarsu karakteriyle yer alan oyuncunun vefat haberi hayranlarını büyük hüzne boğdu.

ŞEKİP TAŞPINAR HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal duyurdu. Karikutal paylaşımında; "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey..." dedi.

Şekip Taşpınar, 2023 yılında alkol zehirlenmesi nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.