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Kurtlar Vadisi’nin Güllü'sü Türkiye’yi terk edip oraya yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
06 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:33
Kurtlar Vadisi’nin Güllü&#039;sü Türkiye’yi terk edip oraya yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı!

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Güllü Erhan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak, Türkiye’yi terk edip kendi işinin başına geçti. Ufak’ın yeni mesleği şaşırttı. İşte detaylar...

Unutulmaz efsane yapımlardan Kurtlar Vadisi dizinin en sevilen karakterlerinden 'Güllü Erhan'dan haber var. Kendine has tarzı, şiveli konuşması ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi'nden sonra ekranlara ara vermişti.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü'sü Türkiye’yi terk edip oraya yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı! - 1. Resim

55 KİLO VERMİŞTİ

8 yıl önce tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan, tam 55 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü'sü Türkiye’yi terk edip oraya yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı! - 2. Resim

140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Güllü Erhan kendisine yeni bir hayat kurdu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü'sü Türkiye’yi terk edip oraya yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı! - 3. Resim

ÜLKEYİ TERK ETTİ

Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Erhan Ufak oyunculuğu bırakmadı ama ülkeyi terk etti.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü'sü Türkiye’yi terk edip oraya yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı! - 4. Resim

Uzun zamandır Azerbaycan'da yaşayan Ufak, orada Türk Sanat Akademisi kurdu.

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Kaynak: tgrthaber.com

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