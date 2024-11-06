Kurtlar Vadisi’nin Güllü'sü Türkiye’yi terk edip oraya yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı!

06 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:33

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Güllü Erhan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak, Türkiye’yi terk edip kendi işinin başına geçti. Ufak’ın yeni mesleği şaşırttı. İşte detaylar...

MasterChef jürilerinin Dubai çikolatası ve Köfteci Yusuf yorumu dikkat çekti: "Bunu deli bile yapmaz!"

MasterChef jürilerinin Dubai çikolatası ve Köfteci Yusuf yorumu dikkat çekti: "Bunu deli bile yapmaz!"

Unutulmaz efsane yapımlardan Kurtlar Vadisi dizinin en sevilen karakterlerinden 'Güllü Erhan'dan haber var. Kendine has tarzı, şiveli konuşması ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi'nden sonra ekranlara ara vermişti.

55 KİLO VERMİŞTİ

8 yıl önce tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan, tam 55 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Güllü Erhan kendisine yeni bir hayat kurdu.

ÜLKEYİ TERK ETTİ

Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Erhan Ufak oyunculuğu bırakmadı ama ülkeyi terk etti.

Uzun zamandır Azerbaycan'da yaşayan Ufak, orada Türk Sanat Akademisi kurdu.