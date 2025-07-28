Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay’dan çok konuşulacak açıklama! Bir daha o dizide oynamayacak

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba rolüyle başrol karakter Polat Alemdar'ın babasını oynayan Emin Olcay, son açıklamalarıyla şaşırttı. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'a öfke kustu.

KURTLAR VADİSİ'NİN ÖMER BABA'SI BİR DAHA ASLA O İSİMLERLE OYNAMAYACAK

Kurtlar Vadisi dizisinde yeniden çekilse oynar mısınız? sorusuna cevap veren Emin Olcay, “Yeniden Kurtlar Vadisi çekilse oynamam. Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz’dan zor kurtuldum; verdikleri sözlerde durmadılar.” sözleriyle herkesi şaşırttı.

Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu projelerinin ardından ünlü oyuncu en son 2015 yılında Çarşı Pazar isimli projede rol alan Emin Olcay, son haliyle sevenlerini şaşırttı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen usta oyuncu bu yıl ise Yolun Sonu nebi isimli bir filmde rol aldı.

EMİN OLCAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1946 doğumlu Emin Olcay, 1964 yılında Ankara Devlet Çocuk Tiyatrosu'nda Peter Pan oyunu ile kariyer hayatına başladı. Oyuncu peş peşe; Kaçma Birader, İntikam Oyunları, Huzurum Kalmadı gibi yapımlarda rol aldı.