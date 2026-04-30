Kurtlar Vadisi'nin Şahin Ağa'sı Turgay Tanülkü'den çok özel cezaevi anıları! Usta tiyatrocu Turgay Tanülkü en etkileyici anısını anlattı

Aradan yıllar geçmesine rağmen hala akıllarda dün gibi kalan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Turgay Tanülkü, konuk olduğu bir Youtube kanalında özel hayatına yönelik merak edilenleri tüm içtenliğiyle cevapladı. Sunuculuğunu Nil Gülsüm'ün üstlendiği 'Maksat Muhabbet' programında çocukluk yıllarını, cezaevi süreci ve aile yaşantısı ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Tanülkü, kendisini cezaevinde en çok etkileyen anılarından bahsetti.. İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Şahin Ağa' rolünü üstlenen usta isim Turgay Tanülkü'nün çok özel o açıklamaları...

KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİYDİ! USTA OYUNCU TURGAY TANÜLKÜ'DEN ÇOK ÖZEL İTİRAFLAR

Uşak'ta gazete satarak başlayan çocukluğundan yetiştirme yurduna, cezaevinde kaldığı dönemlerden yer aldığı onlarca tiyatro sahnelerine kadar uzanan usta isim Turgay Tanülkü'nün ilham veren hikayesi herkesi derinden etkileyecek.

Biyolojik anlamda bu yaşına kadar hiç baba olamayan ancak, 26 çocuğun manevi babalığını üstlenen usta tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü'nün gönüllere dokunan yaşam öyküsü, herkesin ruhuna dokunacak.

Ülkenin dört bir yanındanki cezaevindeki mahkumlar için kendini tiyatroya adayan usta isim Turgay Tanülkü, kendisini tiyatroya iten durumdan bahsetti.

USTA TİYATRO SANATÇISI TURGAY TANÜLKÜ'NÜN İLK MANEVİ EVLADI...

Katıldığı bir Youtube programında özel hayatı ile ilgili çok özel açıklamalarda buluntan usta tiyatrocu Turgay Tanülkü, ilk manevi evladından şöyle bahsetti:

"Bir mahkumun açık görüşü oldu çocuğu gelecekti açık görüşü iptal etti. 3 yaşında bir oğlu vardı bende kenardan izliyordum onları. Baba çocuğun baldırına çimdik attı, bir daha buraya gelmedi dedi. Seni sevmiyorum dedi çocuğuna. Aradan iki yıl geçti o arkadaş 34 yıl müebbet aldı. Çocuğuda görmüştüm. Turgay çocuğuma sahip çık dedi. İlk çocuğum o şimdi."

"Af geldiğinde ben hukuk fakültesini kazanmıştım ama okumam çok zordu. O sırada konservatuvarın yatılı olduğunu öğrendik. Gidelim dedik şansımızı deneyelim kazanırsak yatılı okuyacağız yani. 320 kişi girdik sınava 13 kişi kazandık. Sonra iki okulu idare etmeye çalıştık. Kaydım güzeldi ama yakalandık. Orada ise tercihim konservatuvar oldu."

USTA İSİM TURGAY TANÜLKÜ CEZAEVİNE GİRME İSTEĞİNİ ANLATTI!

17 yaşında cezaevine girmiş biri olarak orada yatanların halini çok iyi anladığını ifade eden oyuncu ve tiyatrocu Turgay Tanülkü, tiyatraya giriş sebebini anlattı.

Turgay Tanülkü, "Oradaki yalnızlığı yaşamadan kimse bilemez. Mahkum izyaretçisi geldiği zaman üstünü başını düzeltir yoksa arkadaşından güzel kıyafet vs ister. İçerde çok mutsuzdur ama ziyaretçisine karşı iyi bir imaj vermeye çalışır. Dolayısıyla asıl oyunculuk orada.

Ben oradaki yalnızlığı bildiğim için hem yurtta hem ceazevinde onları yalnız bırakmamak adına onlara nefes olabilmek için tiyatro yapmaya karar verdim. Onlar yavaş yavaş kendilerini sevmeye başladılar. Tiyatro aslında bir güçtür." dedi.

"SİMİTİN SUSAMI İNSAN KOKAR"

Yılların efsane ismi Turgay Tanülkü, cezaevinde yaşadığı en duygu yüklü anısından ise şöyle bahsetti:

"Mahkumların oyandığı bir gala yapıyorum. Mahkumların aileleri gelsin diye izin alıyoruz. O koca koca adamlar sahnede oyun oynuyor. O koca koca adamlar anne ve babalarının oturduğu koltuğu kokluyorlar. Onun için ityatro hele de öyle yerlerde çok özeldir. Son 5 yıl 200 bine yakın makuma oyun oynuyorum. En son kendi çocuklarımla beraber bir oyun koyduk. Oyun öncesi seyirciye simit dağıtıyorum. Çünkü simitin susamı insan kokar.

Çorum'da 60-65 yaşlarındaki bir babaya simit verdim, kokladı koynuna koydu. Koğuşa götürebilir miyim dedi, götür dedim. Bir de bayanlara oynadığım zaman da çiçek dağıtırım. Hatta aralarından bir tanesi ben 25 yıldır ilk defa bir çiçeğe dokunuyorum dedi. Tiyatronun gücü işte bu."