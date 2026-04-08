Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır'ının ölüm yıl dönümü! Hayranları yıllardır unutmadı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 09:48
1
Süleyman Çakır

Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı Halit’in kurduğu pusu sonucu 8 Nisan 2004 tarihinde (45. bölüm) hayatını kaybetti. Aradan geçen yıllara rağmen, her 8 Nisan’da sosyal medyada anılmaya devam eden bu karakter hafızalardaki yerini koruyor.

2
Kurtlar Vadisi

Süleyman Çakır karakteri Türk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri olarak gönüllere taht kurmayı başarmıştır. Kurtlar Vadisi dizisinin 45. bölümünde, 8 Nisan 2004’te Cerrahpaşalı Halit’in kurduğu pusuda yaşamını yitirerek dikkat çeken bu karakterin ölüm yıldönümü yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor. 
 

3
Kurtlar Vadisi

KURTLAR VADİSİ’NİN SÜLEYMAN ÇAKIR'ININ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

2003 yılında “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla ekranlara gelen Kurtlar Vadisi, yayınlandığı dönemde büyük bir etki yaptı. Güçlü hikâyesi ve karakter derinliğiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin ve Gürkan Uygun gibi önemli isimleri bir araya getirdi.

4
Süleyman Çakır

Polat Alemdar, Elif Eylül, Memati, Abdülhey, Laz Ziya ve Aslan Akbey gibi karakterler dizinin unutulmazları arasında yer alırken, Süleyman Çakır ise ayrı bir yere sahip oldu.

5
Süleyman Çakır

SÜLEYMAN ÇAKIR’IN ÖLÜMÜ NEDEN ETKİLİYDİ?

Kendine has duruşu ve karizmasıyla izleyicinin gönlünde taht kuran Süleyman Çakır’ın ölümü, yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandırdı. Dizide baş düşmanı Cerrahpaşalı Halit tarafından 43. bölümde vurulan Çakır, 45. bölümde hayatını kaybederek hikâyeye veda etti.

6
Oktay Kaynarca

Bu sahne yalnızca bir karakterin vedası değil, aynı zamanda dizinin duygusal zirve noktalarından biri olarak hafızalara kazındı. Hatta Oktay Kaynarca’nın yıllar sonra verdiği bir röportajda belirttiği gibi, o gün sette ciddi bir moral bozukluğu hâkimdi.

7
Süleyman Çakır

BİR KARAKTERİN ANMA GÜNÜ: 8 NİSAN

Süleyman Çakır’ın 8 Nisan 2004’teki ölümü, zamanla adeta sembolik bir güne dönüştü. Her yıl aynı tarihte hayranları tarafından anılan karakter için sosyal medyada binlerce paylaşım yapılıyor, hatta yer yer anma etkinlikleri düzenleniyor.

8
Süleyman Çakır

SOSYAL MEDYADA ÇAKIR’A VEFA BİTMEDİ

Süleyman Çakır’ın ölüm yıl dönümünde sosyal medyada yapılan bazı yorumlar, karakterin izleyici üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi:

“22 sene önce bugün İstanbul’un sefiri Süleyman Çakır hayatını kaybetti.”

“Başımız sağ olsun, 8 Nisan 2004.”

“Çakır’ın ölüm yıl dönümü kutlu olsun abi.”

“Vefatının 22. sene-i devriyesinde Süleyman Çakır’ı anıyoruz.”

“Abi başımız sağ olsun, malum sene-i devriye.”

“İstanbul sefiri Süleyman Çakır abimizi rahmetle anıyoruz.”

“Ölümden öte köy mü var Süleyman Çakır, bugün 22 yıl oldu.”

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.