Kuruluş Osman dizisindeki aşk gerçek oldu! Faruk Aran ile Belgin Şimşek'in paylaşımı ele verdi

07 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:59

Kuruluş Osman dizisinde Alaeddin Bey rolünü oynayan Faruk Aran ile partneri Gonca Hatun'u oynayan Belgin Şimşek'in gerçekte de aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin aynı yerde aynı anda yaptıkları paylaşım, iki sevgiliyi ele verdi.

Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey ve Ali Sürmeli gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman​ dizisinde rol alan Faruk Aran ile rol arkadaşı Belgin Şimşek'in dizi aşkı gerçek oldu. İki ismin geçtiğimiz yaz aylarından beri birlikte olduğu öğrenildi.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEKİ AŞK GERÇEK OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman dizisindeki aşk gerçek oldu. Kuruluş Osman'ın Alaeddin Bey’i Faruk Aran ile partneri Gonca Hatun’u oynayan Belgin Şimşek’in sette başlayan arkadaşlarını özel hayatlarına da taşındı. Beraberliklerini göz önünde yaşamamaya özel gösteren iki başarılı oyuncu son olarak birlikte tatile çıktı. İkilinin geçen yazdan beri birlikte oldukları öğrenildi.

Aynı dizide rol alan Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i Emre Bey ile partneri Nilüfer Hatun'u Ecem Sena Bayır da set arkadaşlıklarını birlikteliğe dönüştürmüştü. Yaz aylarında birlikte tatile çıkan çift, ilişkilerini de böylece sevenlerine duyurmuştu.