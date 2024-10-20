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Kuruluş Osman dizisine bebek müjdesi: Buse Arslan ve Çağrı Şensoy haberi verdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 00:35 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 00:36
Kuruluş Osman dizisine bebek müjdesi: Buse Arslan ve Çağrı Şensoy haberi verdi

Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol alan Buse Arslan ve Çağrı Şensoy çifti bebek müjdesini verdi. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren çift anne baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Kuruluş Osman​ dizisinde 'Cerkutay Alp' karakterini oynayan Çağrı Şensoy ile 'Aygül Hatun' karakterine hayat veren Buse Arslan bebek müjdesi verdi. Bolu’da ünlü dostlarının katıldığı unutulmaz bir kır düğünüyle evlenen çift heyecan yaşıyor.

Kuruluş Osman dizisine bebek müjdesi: Buse Arslan ve Çağrı Şensoy haberi verdi - 1. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Buse Arslan üç aylık hamile… Aygül Hatun’a hayat verdiği Kuruluş Osman’dan 2 sezon önce ayrılan Buse Arslan ile dizide Cerkutay’a hayat veren Çağrı Şensoy’un bebeklerinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı.

Kuruluş Osman dizisine bebek müjdesi: Buse Arslan ve Çağrı Şensoy haberi verdi - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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