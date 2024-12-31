Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'dan Buse Arslan’a sürpriz!

31 Aralık 2024 10:06 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:06

Kuruluş Osman setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan çifti, geçtiğimiz yıl evlendi. Bebek bekleyen çiftten Çağrı Şensoy, hamile eşi Buse Arslan'a doğum günü sürprizi yaptı.

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Çağrı Şensoy, hamile eşi Buse Arslan'a Kuruçeşme'de doğum günü partisi organize etti. 5 aylık hamile Buse Arslan, beyaz elbisesiyle partiye katılırken, hamilelik süreciyle ilgili de ilk kez konuştu.

ÇAĞRI ŞENSOY'DAN BUSE ARSLAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Oyuncu çift Buse Arslan ile Çağrı Şensoy, geçtiğimiz aylarda kız bebek beklediklerini duyurmuştu. Yeni yaşını eşi ve yakın dostlarıyla beraber kutlayan Buse Arslan, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını cevapladı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Arslan “Güzel bir haber aldık, 2024’ün sonuna damga vurduk. Öncesini unuttum diyebilirim. İlk birkaç ay sancılıydı, sonra normalleşti. Artık uykum geliyor, bir yere gittiğimizde erkenden çıkıp evimize gidiyoruz” dedi.

Doğum günü kutlamasına oyuncu Salih Bademci ile eşi İmer Özgün de katıldı.

Çağrı Şensoy ise doğumu sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "“Her şeye çok dikkat ediyoruz, kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Heyecanla o gün gelsin diye bekliyoruz. Görevimin başındayım ben… Çok sakin bir hamilelik geçiriyor eşim, zaten beni yormuyor sağ olsun” diye konuştu.