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Editor
 | Dilek Ulusan
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 17:16

Kuşum Aydın, Nadide Sultan'ı ağlattı!

TGRT Haber ekranında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına bu hafta şarkıcı Nadide Sultan konuk oldu. Nadide Sultan'a eşi Hakan Yonat sürpriz yaptı. Nadide Sultan, kendisine videolu mesaj gönderen Kuşum Aydın'ı izleyince ise gözyaşlarını tutamadı.

Avatar
Editor
 Dilek Ulusan
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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 17:16

Konyalım şarkısıyla popüler olan Nadide Sultan, Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Nadide Sultan, yakın arkadaşı olan Kuşum Aydın'dan gelen videolu mesajı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. 

HABERİN ÖZETİ

Kuşum Aydın, Nadide Sultan'ı ağlattı!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Nadide Sultan, konuk olduğu Yasemin'in Penceresi programında samimi açıklamalarda bulunarak duygusal anlar yaşadı.
Sektöre ilk adım attığında kendisine destek olan Kuşum Aydın'ın videolu mesajını izleyen Nadide Sultan gözyaşlarına hakim olamadı.
Eşinin stüdyoya gelmesiyle şaşkınlık yaşayan şarkıcı, evlenme teklifi almadığını ve evlilik kararına birlikte vardıklarını ifade etti.
15 Kasım 1976 doğumlu olan şarkıcı, oyuncu ve sunucu Nadide Sultan; Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e vokallik yapmıştır.
Sanatçı, Konyalım şarkısıyla popüler olmuş ve 2001 yılında Çifte Bela dizisiyle beğeni toplamıştır.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

KUŞUM AYDIN, NADİDE SULTAN'I AĞLATTI!

Şarkıcı ve oyuncu Nadide Sultan, sektöre ilk adım attığında kendisine Kuşum Aydın'ın çok destek olduğunu ve koruyup kolladığını belirtti. Kuşum Aydın'dan gelen videolu mesajı izleyen Nadide Sultan gözyaşlarına hakim olamadı.

Kuşum Aydın, Nadide Sultan'ı ağlattı!

Eşinin stüdyoya gelmesiyle şaşkınlık yaşayan Nadide Sultan, evlenme teklifi almadığını, ve evlilik kararını birlikte karar verdiklerini belirtti. Eşine zaman zaman bu durumun esprisini yaptığını da belirten Sultan, eşinden övgüyle bahsetti.

Kuşum Aydın, Nadide Sultan'ı ağlattı!

ŞARKICI NADİDE SULTAN KİMDİR?

15 Kasım 1976 doğumlu Nadide Sultan, şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Sultan; Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokal yapmıştır. Konyalım şarkısıyla popüler olan Nadide Sultan, Çifte Bela dizisiyle de 2001 yılında büyük beğeni topladı.

Bilgi TürüDetay
Adı SoyadıNadide Sultan
Doğum Tarihi15 Kasım 1976
MeslekleriŞarkıcı, Oyuncu, Sunucu
Vokal Yaptığı SanatçılarEmel Sayın, Altay, Coşkun Sabah, Fatih Ürek
Popüler ŞarkısıKonyalım
Öne Çıkan DizisiÇifte Bela (2001)
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