Konyalım şarkısıyla popüler olan Nadide Sultan, Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Nadide Sultan, yakın arkadaşı olan Kuşum Aydın'dan gelen videolu mesajı görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

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HABERİN ÖZETİ Kuşum Aydın, Nadide Sultan'ı ağlattı! Nadide Sultan, konuk olduğu Yasemin'in Penceresi programında samimi açıklamalarda bulunarak duygusal anlar yaşadı. Sektöre ilk adım attığında kendisine destek olan Kuşum Aydın'ın videolu mesajını izleyen Nadide Sultan gözyaşlarına hakim olamadı. Eşinin stüdyoya gelmesiyle şaşkınlık yaşayan şarkıcı, evlenme teklifi almadığını ve evlilik kararına birlikte vardıklarını ifade etti. 15 Kasım 1976 doğumlu olan şarkıcı, oyuncu ve sunucu Nadide Sultan; Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e vokallik yapmıştır. Sanatçı, Konyalım şarkısıyla popüler olmuş ve 2001 yılında Çifte Bela dizisiyle beğeni toplamıştır.

KUŞUM AYDIN, NADİDE SULTAN'I AĞLATTI!

Şarkıcı ve oyuncu Nadide Sultan, sektöre ilk adım attığında kendisine Kuşum Aydın'ın çok destek olduğunu ve koruyup kolladığını belirtti. Kuşum Aydın'dan gelen videolu mesajı izleyen Nadide Sultan gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşinin stüdyoya gelmesiyle şaşkınlık yaşayan Nadide Sultan, evlenme teklifi almadığını, ve evlilik kararını birlikte karar verdiklerini belirtti. Eşine zaman zaman bu durumun esprisini yaptığını da belirten Sultan, eşinden övgüyle bahsetti.

ŞARKICI NADİDE SULTAN KİMDİR?

15 Kasım 1976 doğumlu Nadide Sultan, şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Sultan; Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokal yapmıştır. Konyalım şarkısıyla popüler olan Nadide Sultan, Çifte Bela dizisiyle de 2001 yılında büyük beğeni topladı.