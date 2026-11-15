Kuşum Aydın, Nadide Sultan'ı ağlattı!

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İstanbul
Konyalım şarkısıyla popüler olan Nadide Sultan, Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Nadide Sultan, yakın arkadaşı olan Kuşum Aydın'dan gelen videolu mesajı görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Şarkıcı ve oyuncu Nadide Sultan, sektöre ilk adım attığında kendisine Kuşum Aydın'ın çok destek olduğunu ve koruyup kolladığını belirtti. Kuşum Aydın'dan gelen videolu mesajı izleyen Nadide Sultan gözyaşlarına hakim olamadı.
Eşinin stüdyoya gelmesiyle şaşkınlık yaşayan Nadide Sultan, evlenme teklifi almadığını, ve evlilik kararını birlikte karar verdiklerini belirtti. Eşine zaman zaman bu durumun esprisini yaptığını da belirten Sultan, eşinden övgüyle bahsetti.
15 Kasım 1976 doğumlu Nadide Sultan, şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Sultan; Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokal yapmıştır. Konyalım şarkısıyla popüler olan Nadide Sultan, Çifte Bela dizisiyle de 2001 yılında büyük beğeni topladı.
|Bilgi Türü
|Detay
|Adı Soyadı
|Nadide Sultan
|Doğum Tarihi
|15 Kasım 1976
|Meslekleri
|Şarkıcı, Oyuncu, Sunucu
|Vokal Yaptığı Sanatçılar
|Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah, Fatih Ürek
|Popüler Şarkısı
|Konyalım
|Öne Çıkan Dizisi
|Çifte Bela (2001)