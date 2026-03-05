Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı! Son haline yorum yağdı

Ekranların sevilen ismi Kuşum Aydın uzun süren sessizliği sonrası ortaya çıktı. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Kuşum Aydın'ın sakal bıraktığı görüldü.

05.03.2026
05.03.2026
12:06

Bir dönemin aranan yüzlerinden Kuşum Aydın uzun süredir gözlerden uzakta yaşıyor. Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken Kuşum Aydın'ın son hali ise takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

KUŞUM AYDIN YENİ İMAJIYLA BEĞENİ TOPLADI

“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular bir süredir ekranlarda yer almıyor. Geçtiğimiz yüzüne yaptırdığı dolgularla bambaşka birine dönüşen Kuşum Aydın, pişmanlığını dile getirmişti. Dolgular sebebiyle yüzünde deformeler oluşan Kuşum Aydın'ın son haline ise yorum yağdı.

değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kuşum Aydın son olarak sakal bıraktı. Annesiyle video çeken Kuşum Aydın "Sakal da yakıştı ha! Havalı durdu" deyince annesi de "Yakıştı" diyerek destek verdi.

KUŞUM AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Muharrem Aydın Uğurlular veya sıkça anılan lakabıyla Kuşum Aydın 1 Temmuz 1966 doğumlu. 1998 yılında çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adlı albümünün ardından Kuşum Aydın lakabını aldı. Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artıran şarkıcı, bu sırada çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı. Hayat Bilgisi dizisinin 31.bölümüne konuk oyuncu olmuştur.

