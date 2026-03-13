Canberk Uçucu 57 yaşında vefat etti! Ünlü oyuncunun ölümü sevenlerini şok etti

Türk televizyonunun sevilen dizisi Kuzenlerim’deki Feridun rolüyle tanınan Canberk Uçucu, 57 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ani kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Sanat ve medya dünyasında büyük bir üzüntü yaratan ölüm haberi, dostları ve hayranlarını yasa boğdu. Canberk Uçucu, aynı zamanda usta aktör Ergun Uçucu’nun oğlu ve ünlü oyuncu Songül Öden’in eski eşi olarak da biliniyordu.

GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 23:20

Türk televizyon ve dünyası, Canberk Uçucu’nun ani vefatıyla sarsıldı. Kuzenlerim dizisindeki Feridun rolüyle hafızalara kazınan ünlü , 57 yaşında sonucu hayatını kaybetti. Canberk Uçucu’nun vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaşattı. Uçucu’nun Ölüm haberi sosyal medyada da hızla yayıldı ve takipçileri, usta oyuncuyu saygı ve özlemle andı.

CANBERK UÇUCU 57 YAŞINDA ÖLDÜ

57 yaşındaki ünlü oyuncu Canberk Uçucu akşam saatlerinde yaşama veda etti. Oyuncunun ölüm haberini yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Kopan paylaşımında, "Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

CANBERK UÇUCU’NUN ÖLÜM NEDENİ

57 yaşında Canberk Uçucu’nun vefatının nedeni ani kalp krizi olarak açıklandı. Canberk Uçucu, aynı zamanda usta aktör Ergun Uçucu’nun oğlu ve ünlü oyuncu Songül Öden’in eski eşi olarak biliniyordu.

Kariyeri boyunca televizyon dizileri, tiyatro oyunları ve seslendirme çalışmalarıyla tanınan Uçucu, ölümüyle sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Arkadaşları ve hayranları, usta oyuncuyu paylaşımlarla anarken, ölüm haberi sanat camiasında derin bir üzüntü bıraktı.

CANBERK UÇUCU KİMDİR?

1969 yılında dünyaya gelen Canberk Uçucu, Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden birine mensup. Babası, Yeşilçam'ın ve tiyatronun usta isimlerinden Ergün Uçucu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) mezunu olan Canberk Uçucu, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı ve uzun yıllar Devlet Tiyatroları kadrosunda görev yaptı.

Sahnedeki performanslarıyla tanınan Uçucu, aynı zamanda televizyon dizilerinde de rol aldı. Kuzenlerim dizisinde Feridun karakteriyle ve Vasiyet adlı yapımla ekran karşısındaki izleyiciyle buluştu

