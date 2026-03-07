Kylian Mbappe ile Ester Expósito daha fazla kaçamadı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile İspanyol oyuncu Ester Expósito'nun aynı mekânda samimi şekilde görüntülenmesi, uzun süredir konuşulan aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

KYLIAN MBAPPE İLE ESTER EXPOSITE KAMERALARA YAKALANDI

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile İspanyol oyuncu Ester Expósito hakkında bir süredir gündemde olan aşk iddiaları yeniden konuşulmaya başladı. İkili son olarak hayranlarının kamerasına yakalandı.

Uzun süredir magazin kulislerinde birlikte oldukları konuşulan Mbappe ile Expósito'nun adı sık sık aşk dedikodularıyla anılıyordu. Yıldız futbolcunun sosyal medya üzerinden Expósito'nun paylaşımını beğenmesi, iddiaları daha da güçlendirdi.

Magazin muhabirlerinin radarında olan ikili, gittikleri bir mekânda birlikte görüntülendi. Mbappe ve Expósito'nun görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

KYLIAN MBAPPE KAÇ YAŞINDA?

20 Aralık 1998 doğumlu Kylian Mbappe, Real Madrid ve Fransa millî futbol takımında sol kanat ve santrfor pozisyonunda forma giyen Kamerun asıllı Fransız profesyonel futbolcudur.