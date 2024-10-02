La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso ile Murat Boz buluştu

02 Ekim 2024 10:20 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:22

La Casa De Papel dizisinde rol alan İspanyol oyuncu Pedro Alonso İstanbul'a geldi. Şarkıcı Murat Boz ile bir araya gelen Pedro Alonso eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuğa da başlayan Murat Boz​, yeni film çekimi için İstanbul​'a gelen İspanyol oyuncu Pedro Alonso ile buluştu. Birlikte dans eden iki oyuncunun o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MURAT BOZ İLE PEDRO ALONSO BULUŞTU

Son olarak Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı​ filminde rol alan Murat Boz, şarkıcılığı kadar oyunculuğuyla da konuşulmaya başlandı. Murat Boz dün akşam ise dünyanın en popüler oyuncuları arasında yer alan ve 'La Casa De Papel' dizisinde Berlin karakteriyle yer alan Pedro Alonso ile bir araya geldi.

Murat Boz, Pedro Alonso ile paylaşımını "..." notuyla paylaşırken, İspanyol oyuncu ise İstanbul Boğazı manzaralı karesine "Istanbul. Ready for filming. Ohmmmmm. İstanbul. Çekime hazır." notunu düştü.