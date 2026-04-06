'La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'dan oğluyla ilk kare

'La Casa De Papel' dizisindeki 'Tokyo' karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol oyuncu Ursula Corbero, geçtiğimiz günlerde oğlunu kucağına aldı. Bebeğiyle paylaşım yapan Ursula Corbero eğlenceli kareleriyle dikkat çekti.
La Casa de Papel dizisinde oynadığı Tokyo karakteriyle dünya çapında ün kazanan İspanyol oyuncu Úrsula Corberó, eylül ayında yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Úrsula Corberó, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. Paylaşımına "Yapay zeka değil" notunu düşen Corberó geçtiğimiz haftalarda ise oğlunu dünyaya getirdi.
35 yaşındaki oyuncu, bebeğiyle fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken, "Kalbime bu kadar çok sevgi sığdıramıyorum" notunu yazdı.
11 Ağustos 1989 doğumlu Úrsula Corberó, Çocukluk yıllarında reklam filmlerinde oynayan Corberó; 2002 yılında, 13 yaşındayken, ilk kez bir televizyon dizisinde rol almıştır.
|Doğum Tarihi
|Oyuncu Adı
|Kariyer Başlangıcı
|İlk Televizyon Deneyimi
|11 Ağustos 1989
|Úrsula Corberó
|Çocukluk yıllarında reklam filmlerinde
|2002 (13 yaşındayken)
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI