La Casa De Papel’in yıldızı, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde rol alacak

02 Temmuz 2024 11:44 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:44

İspanyol yapım La Casa de Papel dizisinde Marsilya karakteriyle yer alan yer alan Luka Peros, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ile buluştu.

FATİH DİZİSİNDE LA CASA DE PAPEL OYUNCUSU KONUK OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstanbul'a gelen oyuncu Luka Peros, sosyal medya hesabında gezdiği turistik yerleri paylaştıktan sonra “Mehmed Fetihler Sultanı”nın başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu’yla akşam yemeğinde buluştu. Mehmed Fetihler Sultanı dizisine konuk oyuncu olacak Luka Peros hakkında konuşan Serkan Çayoğlu “Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız. Dünya standartlarında oyuncularla çalışmak bizim için de çok güzel… Bakalım heyecanlıyız, biz sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki… Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak. Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor” dedi. Heyecanlı olduğunu belirten Luka Peroš, ise dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani’yi oynayacağını belirtti.

LUKA PEROS KİMDİR?

28 Ekim 1976 doğumlu Luka Peros, İspanyol suç gerilim dizisi La Casa de Papel'de oynadığı "Marsilya" rolü ile uluslararası ün kazandı. Evli olan oyuncunun bir kızı bulunuyor.