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 | Dilek Ulusan

Lara Fabian sahnede korkuttu! Bir anda yere yığıldı

Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Lara Fabian, önceki akşam İstanbul'da konser verdi. Konser sırasında beklenmedik bir sağlık problemi yaşayan Lara Fabian, izleyicilerini korkuttu.

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Lara Fabian sahnede korkuttu! Bir anda yere yığıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 16:38

Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Lara Fabian, önceki akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Ancak konser sırasında bir sağlık problemi yaşayan Lara Fabian, bir anda yere yığıldı.

LARA FABIAN SAHNEDE KORKUTTU

Sahnede şarkısını söylerken aniden duraksayan Fabian, bir anda yere oturarak dinlenmeyi tercih etti. Görgü tanıklarının aktardığına göre, sanatçı bir süre oturur pozisyonda şarkı söylemeye devam etti. Salonda kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken, sanatçının durumu profesyonel şekilde idare etmesi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Lara Fabian sahnede korkuttu! Bir anda yere yığıldı

Sanatçının tansiyonunun düştüğü ve bu nedenle kısa bir dinlenme molası verdiği bildirildi. Sağlık durumunun ciddiyet arz etmediği, kısa sürede toparlanarak konserine kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. Lara Fabian'ın güçlü sesi ve duygusal yorumuyla büyüleyen sahne performansı, yaşanan bu kısa aksaklığa rağmen büyük beğeni topladı. Konser sonunda hayranlarına teşekkür eden sanatçı, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lara Fabian sahnede korkuttu! Bir anda yere yığıldı
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