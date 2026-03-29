Lee Sang Bo evinde ölü bulundu! 45 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Lee Sang Bo neden öldü?

Güney Koreli, 45 yaşındaki oyuncu Lee Sang Bo’nun evinde ölü bulunmasının şoku ile K drama sektörü şok oldu. Lee Sang Bo’nun Pyeongtaek’teki ikametgahında ailesi tarafından fark edilen cansız bedeni sonrası polis olay yerine çağrıldı ve soruşturma başlatıldı. Güney Koreli oyuncunun kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Hayranları ve meslektaşları, sosyal medyada büyük bir üzüntüyle başsağlığı mesajları paylaşıyor. Peki, Lee Sang Bo neden öldü?

LEE SANG BO ÖLÜ BULUNDU

Güney Koreli ünlü oyuncu Lee Sang Bo, 45 yaşında hayatını kaybetti. Yonhap ajansının 27 Mart akşamı duyurduğu habere göre, Lee Sang Bo’nun ani ölümü hem meslektaşlarını hem de hayranlarını derinden şoke etti. Oyuncunun sosyal medya paylaşımları ve özel hayatına dair detaylar ise ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

26 Mart günü saat 12:40 civarında Lee Sang Bo’nun ailesi tarafından evinde bulundu. Aile, oyuncunun evinde cansız bedeniyle karşılaşınca derhal yetkililere haber verdi. Polis ve kolluk kuvvetleri olay yerine intikal ederek ilk incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan ön incelemelerde, Lee Sang Bo’nun ölümüyle ilgili herhangi bir cinayet belirtisine rastlanmadığı bildirildi.

Lee Sang Bo, Güney Kore televizyon ve sinema dünyasında önemli projelerde rol almış, geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ölümü, hem yerel hem de uluslararası K‑drama takipçileri arasında büyük bir üzüntü oluşturdu. Sosyal medyada meslektaşları ve takipçileri başsağlığı mesajları paylaşırken, oyuncunun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

LEE SANG BO NEDEN ÖLDÜ?

Güney Koreli oyuncu Lee Sang Bo’nun ani ölümü sonrası hayranlar ve medya, “Lee Sang Bo neden öldü?” sorusuna yanıt arıyor. 45 yaşındaki oyuncunun 26 Mart günü evinde ölü bulunması, K‑drama camiasını yasa boğdu. Ailesi ve yetkililer olay yerine intikal ederken, polis ön incelemelerde cinayet ya da şüpheli bir durum tespit etmedi. Yetkililer, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor ve olay yerinden alınan bulguların incelenmesi sürüyor.

LEE SANG BO'NUN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Lee Song Bo’nun ajansı Korea Management Group Güney Koreli oyuncunun cenaze töreni için bir açıklama yayınladı:

"Merhaba. Burası KMG. Ajansımızın oyuncusu Lee Sang Bo'nun vefatını bildiririz. Ailesinin isteği üzerine ölüm nedenini açıklayamadığımız için anlayışınızı rica ederiz. Cenaze töreni Pyeongtaek Merkez Cenaze Evi'nin 3 numaralı odasında yapılacaktır, ancak ailesinin güvenliği için fotoğraf çekimine ve ziyaretlere izin vermeyi reddediyoruz ve işbirliğinizi rica ediyoruz. Teşekkür ederiz."

LEE SANG BO KİMDİR?

1981 doğumlu Lee Sang Bo, 2006 yılında Görünmez Adam Choi Jang Soo adlı televizyon dizisiyle oyunculuk serüvenine adım attı. Oyunculuk performasıyla adını geniş kitlelere duyuran Lee Sang Bo, Gelinler, Kötü Aşk, Özel Hayat gibi birçok projede yer aldı.

Başarılı oyuncu, kız kardeşini trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Lee Sang Bo’nun babası 2010 yılında, annesi ise 2019 yılında akciğer kanseriyle mücadele ettikten sonra hayata veda etti. 2022 yılında yasaklı madde kullanımıyla ilgili yaşadığı süreçten aklanmasıyla, Lee Sang Bo oyunculuğa geri döndü. Elegant Empire dizisiyle sektöre geri dönüş yaparak rol aldı. 2025 yılında bir menajerlik şirketiyle özel bir sözleşme imzalayarak itibarını yeniden kazanma çabalarını gösterdi.