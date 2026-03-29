Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Lee Sang Bo evinde ölü bulundu! 45 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Lee Sang Bo neden öldü?

45 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Lee Sang Bo, Pyeongtaek’taki evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri soruşturma başlattı. Dizi dünyasında şok etkisi oluşturan ölüm haberi, hayranlarını derinden sarstı. Lee’nin ani ölümüyle birlikte K drama camiası başsağlığı mesajları yayıyor ve ölüm nedeni merak konusu olurken yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme yürütüyor. Peki, Lee Sang Bo neden öldü?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 00:23

Güney Koreli, 45 yaşındaki oyuncu Lee Sang Bo’nun evinde ölü bulunmasının şoku ile K drama sektörü şok oldu. Lee Sang Bo’nun Pyeongtaek’teki ikametgahında ailesi tarafından fark edilen cansız bedeni sonrası polis olay yerine çağrıldı ve soruşturma başlatıldı. Güney Koreli oyuncunun kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Hayranları ve meslektaşları, sosyal medyada büyük bir üzüntüyle başsağlığı mesajları paylaşıyor. Peki, Lee Sang Bo neden öldü?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Güney Koreli 45 yaşındaki oyuncu Lee Sang Bo, evinde ölü bulundu.
Lee Sang Bo'nun cansız bedeni Pyeongtaek'teki evinde ailesi tarafından bulundu.
Polis olay yerine çağrılarak soruşturma başlatıldı ve ön incelemelerde cinayet belirtisi bulunmadı.
Oyuncunun kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.
Lee Sang Bo'nun ajansı KMG, ailesinin isteği üzerine ölüm nedenini açıklamayacaklarını belirtti.
Cenaze töreni Pyeongtaek Merkez Cenaze Evi'nde yapılacak, ancak fotoğraf çekimine ve ziyaretlere izin verilmeyecek.
Lee Sang Bo, 2006 yılında oyunculuğa başlamış ve çeşitli projelerde yer almıştı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

LEE SANG BO ÖLÜ BULUNDU

Güney Koreli ünlü oyuncu Lee Sang Bo, 45 yaşında hayatını kaybetti. Yonhap ajansının 27 Mart akşamı duyurduğu habere göre, Lee Sang Bo’nun ani ölümü hem meslektaşlarını hem de hayranlarını derinden şoke etti. Oyuncunun sosyal medya paylaşımları ve özel hayatına dair detaylar ise ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

26 Mart günü saat 12:40 civarında Lee Sang Bo’nun ailesi tarafından evinde bulundu. Aile, oyuncunun evinde cansız bedeniyle karşılaşınca derhal yetkililere haber verdi. Polis ve kolluk kuvvetleri olay yerine intikal ederek ilk incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan ön incelemelerde, Lee Sang Bo’nun ölümüyle ilgili herhangi bir cinayet belirtisine rastlanmadığı bildirildi.

Lee Sang Bo, televizyon ve sinema dünyasında önemli projelerde rol almış, geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ölümü, hem yerel hem de uluslararası Kdrama takipçileri arasında büyük bir üzüntü oluşturdu. Sosyal medyada meslektaşları ve takipçileri başsağlığı mesajları paylaşırken, oyuncunun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

LEE SANG BO NEDEN ÖLDÜ?

Güney Koreli oyuncu Lee Sang Bo’nun ani ölümü sonrası hayranlar ve medya, “Lee Sang Bo neden öldü?” sorusuna yanıt arıyor. 45 yaşındaki oyuncunun 26 Mart günü evinde ölü bulunması, K‑drama camiasını yasa boğdu. Ailesi ve yetkililer olay yerine intikal ederken, polis ön incelemelerde cinayet ya da şüpheli bir durum tespit etmedi. Yetkililer, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor ve olay yerinden alınan bulguların incelenmesi sürüyor.

LEE SANG BO'NUN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Lee Song Bo’nun ajansı Korea Management Group Güney Koreli oyuncunun için bir açıklama yayınladı:

"Merhaba. Burası KMG. Ajansımızın oyuncusu Lee Sang Bo'nun vefatını bildiririz. Ailesinin isteği üzerine ölüm nedenini açıklayamadığımız için anlayışınızı rica ederiz. Cenaze töreni Pyeongtaek Merkez Cenaze Evi'nin 3 numaralı odasında yapılacaktır, ancak ailesinin güvenliği için fotoğraf çekimine ve ziyaretlere izin vermeyi reddediyoruz ve işbirliğinizi rica ediyoruz. Teşekkür ederiz."

LEE SANG BO KİMDİR?

1981 doğumlu Lee Sang Bo, 2006 yılında Görünmez Adam Choi Jang Soo adlı televizyon dizisiyle oyunculuk serüvenine adım attı. Oyunculuk performasıyla adını geniş kitlelere duyuran Lee Sang Bo, Gelinler, Kötü Aşk, Özel Hayat gibi birçok projede yer aldı.

Başarılı oyuncu, kız kardeşini trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Lee Sang Bo’nun babası 2010 yılında, annesi ise 2019 yılında akciğer kanseriyle mücadele ettikten sonra hayata veda etti. 2022 yılında yasaklı madde kullanımıyla ilgili yaşadığı süreçten aklanmasıyla, Lee Sang Bo oyunculuğa geri döndü. Elegant Empire dizisiyle sektöre geri dönüş yaparak rol aldı. 2025 yılında bir menajerlik şirketiyle özel bir sözleşme imzalayarak itibarını yeniden kazanma çabalarını gösterdi.

ETİKETLER
#güney kore
#cenaze töreni
#Oyuncu Ölümü
#Lee Sang Bo
#K Drama
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.