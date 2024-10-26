Leonardo DiCaprio ABD seçiminde oy vereceği adayı açıkladı

26 Ekim 2024 12:19 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:20

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde oy vereceği adayı duyurdu. DiCaprio, yaptığı açıklamada iklim ve ekonomi krizine dikkat çekti.

ABD​, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık sistemine kitlendi. Dünyaca ünlü bazı isimler Kamala Harris​ ve Trump​ arasındaki tercihini açıklıyor. Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Leonardo DiCaprio​, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde oy vereceği adayı açıkladı.

HARRİS'E DESTEK

49 yaşındaki DiCaprio, Demokratların adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu.

İKLİM VURGUSU

Paylaşımında iklim değişikliğinden bahseden DiCaprio, "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris'e oy veriyorum" diye konuştu.