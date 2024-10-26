Leonardo DiCaprio ABD seçiminde oy vereceği adayı açıkladı
Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde oy vereceği adayı duyurdu. DiCaprio, yaptığı açıklamada iklim ve ekonomi krizine dikkat çekti.
ABD, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık sistemine kitlendi. Dünyaca ünlü bazı isimler Kamala Harris ve Trump arasındaki tercihini açıklıyor. Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde oy vereceği adayı açıkladı.
HARRİS'E DESTEK
49 yaşındaki DiCaprio, Demokratların adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu.
İKLİM VURGUSU
Paylaşımında iklim değişikliğinden bahseden DiCaprio, "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris'e oy veriyorum" diye konuştu.