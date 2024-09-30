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Levent Özdilek'ten Mehmet Aslantuğ açıklaması! "Yolumuz hep sevgi"

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:42
Levent Özdilek&#039;ten Mehmet Aslantuğ açıklaması! &quot;Yolumuz hep sevgi&quot;

Adana Altın Koza Film Festivali'nde Mehmet Aslantuğ ile Levent Özdilek'in selamlaşması sırasında yaşananlar ikili arasında gerginlik olduğunu akıllara getirmişti. Konuyla ilgili konuşan Levent Özdilek, "Biz böyle haberlere takılmıyoruz" dedi.

İki gün önceki 'Onur Ödülleri' töreninde selamlaşma sırasında Mehmet Aslantuğ​'un Levent Özdilek'e doğru uzattığı kolları boşlukta kalınca oyuncunun biranda yüzü asılmıştı. Bu durum sonrası iki oyuncunun arasında gerginlik olabileceği konuşulurken, ilk açıklama Levent Özdilek'ten geldi. 

LEVENT ÖZDİLEK'TEN MEHMET ASLANTUĞ AÇIKLAMASI 

Levent Özdilek, yaşanan olay sonrası Mehmet Aslantuğ ile aralarında bir gerginlik olmadığını belirterek, "Biz böyle haberlere takılmıyoruz kardeşimle. Karambol bir an, olmayan içerikle paylaşılmış. Sıkıntı yok. Gazeteciler, işlerini yapmış ama mevzu yok. Kusura bakmayın. Yolumuz hep sevgi." dedi. 

Levent Özdilek'ten Mehmet Aslantuğ açıklaması!

Konuyla ilgili Mehmet Aslantuğ'dan herhangi bir açıklama gelmezken, bazı sosyal medya​ kullanıcıları ikilinin arasında daha önce gerginlik olduğunu da iddia edildi. 

Levent Özdilek'ten Mehmet Aslantuğ açıklaması!

Kaynak: tgrthaber.com
mehmet aslantuğsosyal medya

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Cem30 Eylül 2024 15:43

Herkes her konuda yorum yapınca bu kadar abartıya gerek yok sanki normal bir selamlaşma

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