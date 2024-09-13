Leyla dizisinin küçük Leyla’sı Melisa Duru Ünal’dan oyunculuk resitali! Herkes onu konuşuyor

13 Eylül 2024 11:01 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:01

Leyla: Hayat…Aşk…Adalet dizisi ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Başrolünde Cemre Baysel, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz’ın yer aldığı dizide Leyla karakterinin küçüklüğünü oynayan Melisa Duru Ünal, oyunculuk performansıyla diziye damga vurdu.

İlk bölümü yayınlanan leyla: Hayat.. Aşk… Adalet dizisinde küçük Leyla rolüyle yer alan Melisa Duru Ünal, oyunculuk performansıyla sosyal medyayı salladı. 9 yaşındaki Melisa Duru Ünal, daha önce ise “Ne Gemiler Yaktım” dizisinde “Zeynep”, “Ben Bu Cihana Sığmazam”da “Mercan” rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

LEYLA DİZİSİNİN MİNİK OYUNCUSU ALKIŞ TOPLADI

Leyla dizisinin ilk bölümü seyirciyle buluştu. Ünlü yönetmen Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu hikaye genç bir kızın intikamını konu ediniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizide başrol oyuncusu Cemre Baysel’in çocukluğunu oynayan Melisa Duru Ünal da özellikle Gonca Vuslateri ile sahnelerindeki performansla büyük alkış aldı.

LEYLA DİZİSİ OYUNCULARI

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven Leyla dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.