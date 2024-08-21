Leyla ile Mecnun oyuncuları Osman Sonant ile Hande Doğandemir'den ile yıllar sonra aynı poz

21 Ağustos 2024 14:24 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:24

Başrolünde Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Serkan Keskin ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinde Şans ve Yavuz karakterlerini oynayan Hande Doğandemir ile Osman Sonant yıllar sonra bir araya geldi.

HANDE DOĞANDEMİR İLE OSMAN SONANT YILLAR SONRA BULUŞTU

Ekranlarda 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi, aradan sonra 2021 yılında Exxen'de tekrar yayınlanmaya başladı. Dizinin oyuncuları Hande Doğandemir ile Osman Sonant bir araya gelerek, karakterleriyle özdeşleşen pozu verdi. O anları Hande Doğandemir, "Şans Yavuz'a ikinci kez güldü:)" notunu düştü.