Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkal'ından dikkat çeken çıkış Bir daha çekmemeliyiz

05 May 2024 04:10 - Güncelleme : 05 May 2024 04:10

Leyla ile Mecnun bitti mi? Leyla ile Mecnun neden bitti?

Leyla ile Mecnun bitti mi? Leyla ile Mecnun neden bitti?

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Leyla ile Mecnun'un yeniden çekilmemesi gerektiğini "Yoğun bir ısrarla 40 bölüm çektik ama yine de 11 yıl önceki Leyla ile Mecnun'un arşivde esas olarak kalması gerektiğini düşünüyorum... Bir daha çekmemeliyiz!" sözleriyle dile getirdi.

Birsen Altuntaş'a konuşan Bozkurt şunları söyledi: “Leyla ile Mecnun Exxen’de 40 bölüm çekildi. 4 sezon 10’ar bölümünden… Orada kaldı, devamı gelmeyecek. Büyük konuşmak istemiyorum. Daha önce de daha önce de ‘Yapmayız’ diye söylemiştim aslında lafımızı yemiş gibi olduk. Arkadaşların ısrarıyla çektik. Aslında ben çekilmemesi gerektiğini düşünmüştüm ama yoğun bir talep karşısında ben de duramadım…”