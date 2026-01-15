Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Leyla Lydia Tuğutlu oyunculuğa ara verdi, şarkıcı oldu!

Oğlunu kucağına aldıktan sonra oyunculuğa ara veren Leyla Lydia Tuğutlu'dan sürpriz bir proje geldi. Oyunculuğa ara veren Leyla Lydia Tuğutlu şarkıcı ve ilk albümü sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Leyla Lydia Tuğutlu oyunculuğa ara verdi, şarkıcı oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 16:28

Tatlı İntikam, Kızım, Delibal, İçimdeki Ses ve Cebimdeki Yabancı gibi dizilerde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, son olarak 2021 yılında Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol aldı. Hayranlarının ekranlara dönmesini istediği oyuncudan sürpriz bir proje geldi.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU ŞARKICI OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Albümün çıkış şarkısı “Senden Dönemem”, modern şehir hayatının yarattığı yalnızlık, aşk acısı ve içsel çatışmaları melankolik bir atmosferle anlatıyor. Şarkı sözlerinde Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşi Ceyhun Ergin’in imzası bulunuyor.

Leyla Lydia Tuğutlu oyunculuğa ara verdi, şarkıcı oldu!

LEYLA LYDIA TUĞUTLI KİMDİR?

29 Ekim 1989 Almanya doğumlu Leyla Lydia Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızıdır. Oyuncu ilk olarak Es-Es dizisinde "İrem" karakteriyle oyunculuğa adım attı. Tuğutlu, Çağatay Ulusoy ile oynadığı Delibal ile de popüler oldu.

Leyla Lydia Tuğutlu oyunculuğa ara verdi, şarkıcı oldu!
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.