Leyla Lydia Tuğutlu oyunculuğa ara verdi, şarkıcı oldu!

Tatlı İntikam, Kızım, Delibal, İçimdeki Ses ve Cebimdeki Yabancı gibi dizilerde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, son olarak 2021 yılında Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol aldı. Hayranlarının ekranlara dönmesini istediği oyuncudan sürpriz bir proje geldi.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU ŞARKICI OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Albümün çıkış şarkısı “Senden Dönemem”, modern şehir hayatının yarattığı yalnızlık, aşk acısı ve içsel çatışmaları melankolik bir atmosferle anlatıyor. Şarkı sözlerinde Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşi Ceyhun Ergin’in imzası bulunuyor.

LEYLA LYDIA TUĞUTLI KİMDİR?

29 Ekim 1989 Almanya doğumlu Leyla Lydia Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızıdır. Oyuncu ilk olarak Es-Es dizisinde "İrem" karakteriyle oyunculuğa adım attı. Tuğutlu, Çağatay Ulusoy ile oynadığı Delibal ile de popüler oldu.