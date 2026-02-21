Leyla Lydia Tuğutlu sonunda ortaya çıktı! Hayranları "geri dön çağrısında bulundu

2022 yılında Ceyhun Ergin ile evlenen Leyla Lydia Tuğutlu, oğlunu kucağına aldıktan sonra oyunculuğa ara verdi. Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu yıllar sonra bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Tuğutlu’yu son olarak tarihi dizi Uyanış: Büyük Selçuklu’da oynadığı “Elçin Hatun” karakteriyle izlemiştik. 2022 yılında oğlunu kucağına alan Leyla Lydia Tuğutlu, kariyerine bir süre ara verdi.

Bir süredir ekranlardan ve magazin gündeminden uzak kalan Leyla Lydia Tuğutlu, verdiği dergi pozlarıyla uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU KAÇ YAŞINDA?

29 Ekim 1989 Almanya doğumlu Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 birincisidir. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Es-Es dizisinde "İrem" karakterini oynadı. Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki "Songül" karakteriyle de popüler oldu.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU'DAN BİR SÜRPRİZ DAHA GELDİ

Oğlunu kucağına aldıktan sonra oyunculuğa ara veren Leyla Lydia Tuğutlu'dan sürpriz bir proje geldi. Oyunculuğa ara veren Leyla Lydia Tuğutlu şarkıcı ve ilk albümü sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Albümün çıkış şarkısı “Senden Dönemem”, modern şehir hayatının oluşturduğu yalnızlık, aşk acısı ve içsel çatışmaları melankolik bir atmosferle anlatıyor. Şarkı sözlerinde Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşi Ceyhun Ergin’in imzası bulunuyor.