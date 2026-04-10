Televizyon ekranlarının yoğun bir ilgi ve merakla takip edilen yarışma programlarından olan Survivor 2026'da; kaos ve gerilim dolu bölümler TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Tanıtım fragmanlarında her gün farklı bir kaosun çıktığı Survivor 2026'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında artık rekabet iyice kızgınlaşmış ve yarışmacılar arasında geçen gerilim dozu yüksek tartışmalar daha da sert bir hal almaya başladı. Özellikle de geçtiğimiz gün yayınlanan son bölümdeki bir kesittte geçen diyalog sınırları hepten aştı. Survivor'un bu sene ki en olaylı yarışmacıslarından olan Lina'nın Nagihan Karadere'yi anneliğinden vurduğu sözler hem ada konseyinde gerilim dolu anlara neden oldu hem de programı takip eden izleyicilerin tepkisini çekti. Peki Survivor yarışmacısı Lina, Nagihan için ne dedi?

HABERİN ÖZETİ Lina'nın büyük ayıbı: Nagihan Karadere'yi anneliğinden vurmaya çalıştı! Kavgada söylenmeyecek laflarla Nagihan'ı gözyaşlarına boğdu Survivor 2026'da yarışmacı Lina'nın Nagihan Karadere'ye anneliği üzerinden söylediği sözler büyük yankı uyandırdı. Lina, Nagihan Karadere'ye yönelik olarak "Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor." şeklinde konuştu. Bu sözler üzerine Nagihan Karadere gözyaşlarına boğuldu ve "İnanamıyorum ya… Bir dilinize düşmediğim anneliğim kaldı." diyerek tepki gösterdi. Sunucu Murat Ceylan da Lina'nın sözlerine "Ne alakası var? Böyle bir şey söylenir mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Eski yarışmacılardan Seda Aktuğlu ve Pınar Saka, Nagihan Karadere'ye destek mesajları paylaştı.

Tartışmaların yükselip işin içinden çıkılamaz bir kaosa döndüğü Survivor'ın son zamanlarda ismini Seren Ay'dan sonra sıklıkla duymaya başladığımız Lina, yarışmacılar arasında Nagihan Karadere ile kapıştı.

2026 Survivor şampiyonluğuna ramak kala tartışmaları ve sınırları artık hepten zorlamaya başlamasıyla gündem olan Seren Ay'ın Lina'nın Nagihan için söylediklerini aktarmasıyla birlikte bu diyalog sosyal medyada da olay oldu.

Oyun alanında yaşananlardan bahseden Seren Ay, Lina’nın Nagihan için söylediklerini şu sözlerle aktardı:

“Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor.”

Bu sözleri duyan herkes şaşkınlıktan küçük dilini yutarken hem yarışmacılar hem de sunucu Murat Ceylan haklı olarak Seren Ay'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Ceylan, “Ne alakası var? Böyle bir şey söylenir mi?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Lina’nın “Evet söyledim” demesi ise ortamın gerginliğini iyice arttırdı.

Duyduklarını Lina'nı demesine asla konduramayarek büyük bir yıkım yaşayan Nagihan, gözyaşlarına engel olamadı. Lina'nın bu sözleri karşısındaki kırgınlığını Karadere, şu sözlerle dile getirdi:

“İnanamıyorum ya… Bir dilinize düşmediğim anneliğim kaldı. Ne istiyorsunuz benden, çocuğumdan? Bel altı vurdunuz, her şeyi vurdunuz, şimdi bu mu kaldı?”

Ekrana verilen bu görüntüler sonrasında Survivor'un geçtiğimiz sezonlarda yarışan isimlerinden olan Seda Aktuğlu, Karadere'yi destekleyen gönderisinden Nagihan’ın anneliğine övgü dolu sözlerde bulunarak şu ifadelerde bulundu:

“Gerçekten müthiş bir çocuk yetiştirmiş. Ciddi anlamda öğretmen gözüyle bile kızıyla gurur duydum. Allah bağışlasın; bahtı, geleceği ve istikbali açık olsun. Nagihan, kızı için adeta bir aslan gibi; tam bir aslan anne.”

Pınar Saka ise Karadere ile beraber çekildikleri kareyi yayınlayarak, “Müthiş anne, müthiş sporcu, müthiş arkadaş” notunu düştü.