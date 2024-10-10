Linç edilen Uraz Kaygılaroğlu kendini eve kapattı! Yakın arkadaşı Cem Yılmaz ilk kez konuştu

10 Ekim 2024 09:42 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:48

Uraz Kaygılaroğlu, bir kaç ay önce çektirdiği fotoğrafları Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil cinayetiyle tekrar gündeme geldi ve eleştiri oklarının hedefi oldu. Uraz Kaygılaroğlu kendini eve kapatırken, yakın arkadaşı Cem Yılmaz ise ilk kez konuştu.

Netflix​'te 10 Ekim'de yayınlanacak Erşan Kuneri​ dizisinin ikinci lansmanı dün akşam gerçekleşti. Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar gibi isimler tam kadro gecede yer alırken, oyuncular kadın cinayetleri hakkında konuştu.

Cem Yılmaz son dönemde yaşanan vahşetler hakkında konuşurken, yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun aylar önce verdiği pozlar nedeniyle eleştirmesiyle ilgili de açıklama yaptı. Uraz Kaygılaroğlu'nun çok üzgün olduğunu ve kendisi eve kapattığını belirten Cem Yılmaz, "O ne kadar üzgünse biz de o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise. Hepimiz konuştuk kendisi çok üzgün." dedi.

Cem Yılmaz, kadın cinayetleri hakkında ise, "Bütün mikrofon tutulan arkadaşların bu konuda ne dediğinden çok, sorumlular bir şey yapsın diye bekleyen, olaylara maruz kalan halkın bir parçası olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

BAHAR ŞAHİN'DEN URAZ KAYGILAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Oyuncu Bahar Şahin ise Uraz Kaygılaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirmiş ve ; "Kadın kasabı, 'sanatın' İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin, gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu 'sanatını' unutmayacak" demişti.