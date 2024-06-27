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Londra’ya yerleşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul’a geri dönüyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 17:36 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:36
Londra’ya yerleşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul’a geri dönüyor

Çocuklarının eğitimi için bir süredir Londra’da yaşayan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, İstanbul’a geri dönüyor.

Üç çocuğunun eğitimi için Londra'ya taşınan Bergüzar Korel, Düğüm dizisiyle İstanbul'a sık sık geliyor. Uzun süredir Londra'da yaşayan  Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti İstanbul'a geri dönüyor. 

BERGÜZAR KOREL İLE HALİT ERGENÇ ÇİFTİ İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Londra’da aldıkları evi ünlü bir mimarın ellerine teslim eden çift, bu sene işleri nedeniyle İstanbul’a geri döndü. Bu yüzden çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıyan çiftten Bergüzar Korel, yeni dizi görüşmeleri yapmaya başladı.

Londra’ya yerleşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul’a geri dönüyor - 1. Resim

Londra’ya yerleşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul’a geri dönüyor - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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