Londra’ya yerleşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul’a geri dönüyor

27 Haziran 2024 17:36 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:36

Üç çocuğunun eğitimi için Londra'ya taşınan Bergüzar Korel, Düğüm dizisiyle İstanbul'a sık sık geliyor. Uzun süredir Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti İstanbul'a geri dönüyor.

BERGÜZAR KOREL İLE HALİT ERGENÇ ÇİFTİ İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Londra’da aldıkları evi ünlü bir mimarın ellerine teslim eden çift, bu sene işleri nedeniyle İstanbul’a geri döndü. Bu yüzden çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıyan çiftten Bergüzar Korel, yeni dizi görüşmeleri yapmaya başladı.