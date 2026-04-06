Lucas Torreira kadın takipçilerini tek tek sildi! Devrim Özkan ile barışma iddiaları gündeme geldi

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, Devrim Özkan ile bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkisi kasım ayında sonlandırdı. Zaman zaman eski sevgilisini tekrar takibe alan Lucas Torreira'nn son hamlesi barışma iddialarını güçlendirdi.
Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile Yeraltı dizisi oyuncusu Devrim Özkan ayrıl barış sürdürdükleri ilişkilerini son olarak kasım ayında sonlandırdı. Torreira son olarak adının sürekli biriyle anılmasından rahatsızlık duyduğu için Ece Erken'e ulaştı. Ece Erken canlı yayında Torreira'nın "Devrim Özkan'dan özür diliyorum, o benim hayatımın aşkı" dediğini aktarmıştı.
Zaman zaman Devrim Özkan'ı takibe alan ve daha sonra bırakan Lucas Torreira'nın son hamlesi kafaları karıştırdı. Gün içinde daha çok kadın olan takipçilerini takip etmeyi bırakan Torreira'nın u hamlesi Devrim Özkan ile barıştığı iddialarını gündeme getirdi.
Lucas Torreira'nın gün içinde takipten çıktığı isimler;
|Takip Edilenler
|Hande Baladın
|Hande Sarıoğlu
|Aycan Yanaç
|Selen Ursavaş
|Melis Kerimoğlu
|Burcu Şenay
|Mika Pérez
|Sofi Martinez
|Ceren Dalgıç
|Rosalin Karadağ
|Müge Çetin
|Lucía Gezn
|Dahiana Abreu
|Vittoria Repetto
|Marcos Giles
|Zoe Mier
|Pierina Dible
|Kaja Eržen
|Angelina
|Olya Zhurba
|Morena Beltrán
|Bekhta Bouzana
|Maria Eugenia
|Romi SF Bouzana
|Diamond Lucila Baccaro
|Lucas Meriç
|Arda Baykal