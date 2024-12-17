Lucas Torreira sahadaydı, Devrim Özkan ve totemi ise yoktu
Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'ın ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Galatasaray maçlarını tribünden izleyen Devrim Özkan'ın dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında stadyuma gitmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Evlenecekleri iddia edilen Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ayrıldığı iddia edildi. Maçlara sevgilisinin elini öperek destek veren Devrim Özkan, "Benim totemim' demişti. Dün akşam Galatasaray'ın maçına gitmeyen ve sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmayan Devrim Özkan, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
DEVRİM ÖZKAN STADYUMA GİTMEDİ, İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI
Galatasaray, lig maçında dün akşam Trabzonspor ile karşılaştı. Galatasaray maçı 4 - 3 kazandı. Lucas Torreira da takımın maçı kazanmasında önemli rol oynadı.
Karşılaşma öncesi Devrim Özkan'ın sosyal medyada Lucas Torreira'yı takipten çıkması ve bu durumun Lucas Torreira'yı kötü etkileyeceği için taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Galatasaray maçlarında tribündeki yerini alarak sevgilisine destek veren Devrim Özkan, bu kez stadyumda çıkmaması da yorum yağmuruna tutuldu.