Lucas Torreira ve Devrim Özkan Uruguay’da hayranına yakalandı

14 Kasım 2024 17:55 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:55

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile beraber, milli ara dolayısıyla tatil için Uruguay’da da hayranlarından kaçamadı. Ünlü çiftin burada minik bir Galatasaray taraftarıyla yaşadığı diyalog sosyal medyada viral oldu. .