Lucas Torreira ve Devrim Özkan Uruguay’da hayranına yakalandı
Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile beraber, milli ara dolayısıyla tatil için Uruguay’da da hayranlarından kaçamadı. Ünlü çiftin burada minik bir Galatasaray taraftarıyla yaşadığı diyalog sosyal medyada viral oldu. .
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira ve Devrim Özkan, milli aradan yararlanarak tatil için gittikleri Uruguay'da minik bir taraftar ile karşılaştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
DEVRİM ÖZKAN VE LUCAS HAYRANINDAN KAÇAMADI
Uruguay’da hayranıyla karşılaşan Devrim Özkan ve Lucas Torreira kısa bir şaşkınlıktan sonra gülümsemeye başladı. Viral paylaşılan videoda, bir Galatasaray taraftarı çocuk, uzun süre aradığı ve plajda bulduğu Torreira ile fotoğraf çektirdi.
DEVRİM ÖZKAN EVLİLİK SORULARINA KAÇAMAK CEVAP VERDİ
Devrim Özkan ve Lucas Torreira geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda evlilik sorularına ne cevap vereceğini bilemeyen Devrim Özkan, daha sonra; "Haberiniz olur, bilemiyorum" diyerek gülümsedi.