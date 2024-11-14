Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Lucas Torreira ve Devrim Özkan Uruguay’da hayranına yakalandı

Lucas Torreira ve Devrim Özkan Uruguay’da hayranına yakalandı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 17:55 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:55

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile beraber, milli ara dolayısıyla tatil için Uruguay’da da hayranlarından kaçamadı. Ünlü çiftin burada minik bir Galatasaray taraftarıyla yaşadığı diyalog sosyal medyada viral oldu. .

Galatasaray​'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira​ ve Devrim Özkan, milli aradan yararlanarak tatil için gittikleri Uruguay​'da minik bir taraftar ile karşılaştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

DEVRİM ÖZKAN VE LUCAS HAYRANINDAN KAÇAMADI 

Uruguay’da hayranıyla karşılaşan Devrim Özkan ve Lucas Torreira kısa bir şaşkınlıktan sonra gülümsemeye başladı. Viral paylaşılan videoda, bir Galatasaray taraftarı çocuk, uzun süre aradığı ve plajda bulduğu Torreira ile fotoğraf çektirdi.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan Uruguay’da hayranına yakalandı - 1. Resim

DEVRİM ÖZKAN EVLİLİK SORULARINA KAÇAMAK CEVAP VERDİ 

Devrim Özkan ve Lucas Torreira geçtiğimiz gün Nişantaşı​'nda evlilik sorularına ne cevap vereceğini bilemeyen Devrim Özkan, daha sonra; "Haberiniz olur, bilemiyorum" diyerek gülümsedi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
lucas torreiradevrim özkangalatasarayUruguaynişantaşı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...