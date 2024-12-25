Lucas Torreira'dan Devrim Özkan sessizliği! Taraftarın hışmına uğradı

25 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:00

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, Bebek'te görüntülendi. Oyuncu Devrim Özkan ile bir dargın bir barışık süren ilişkilerinin son durumu hakkındaki sorulara sessiz kalan Lucas Torreira'ın mutsuz hali gözlerden kaçmadı. Lucas Torreira'nın mutsuz haline de taraftarlardan eleştiri yağdı.

28 yaşındaki Uruguaylı Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira​, oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Son olarak evlilik hazırlığı yaptıkları iddia edilen çiftin ayrıldığı öne sürüldü. Lucas Torreira'nın son hali ise taraftarı bir hayli sinirlendirdi.

LUCAS TORRIEIRA'NIN DEVRİM ÖZKAN SESSİZLİĞİNE TARAFTARLARDAN SİTEM

Evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan kötü haber geldi. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakan çiftin ayrıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla beraber Bebek'te görüntülenen Lucas Torreira'nın mutsuz hali gözlerden kaçmadı.

Muhabirlerin "Ayrıldınız mı?" sorusuna sessiz kalan Lucas Torreira'nın arkadaşları ise "Doğru ya da yanlış, bu konuyla alakalı hiç soru sormayın" dedi. Lucas Torreira'nın antrenmanlarda ve maçlarda keyifsiz ve mutsuz olması taraftarın da dikkatini çekti. Taraftarlar "Özel hayatıyla profesyonel hayatını ayırmalı" gibi yorumlar atarak tepkilerini belli etti.

Birçok kez sevgilisine maç öncesi şans öpücüğü veren güzel yıldız, Galatasaray​ taraftarlarının kendisine 'yenge' demesine ilişkin "Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm. O yüzden, ona enişte desinler" açıklamasında bulunmuştu.