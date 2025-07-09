Lüks sitede skandal ihmal! '300 bin TL aidat veriyoruz ama ambulans bile yok!'

Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu üyesi Haydar Yanıkoğlu, Bodrum'da kaldığı sitede havuzda hayatını kaybetti. Siteyi yönetiminin ihmali olduğu iddiası ise gündem oldu. Yıllık 300 bin TL aidat ödeyen site sakinleri, "tostçuya çevrilen sağlık odası" iddiasıyla duruma isyan etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyelerinden Haydar Yanıkoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki lüks bir sitede bulunan havuzda hayatını kaybetti. Site sakinlerinden gelen açıklamalar ise ihmal iddialarını gündeme taşıdı.

SAĞLIK EKİBİ VE AMBULANS YOK!

Site sakinleri Yanıkoğlu'nun ölümünde ciddi ihmallerin olduğu iddiasında bulunuyor. Site yönetimini ihmalkarlıkla suçlayan sakinler "Ambulans ve sağlık ekibi olsaydı Yanıkoğlu hayatını kaybetmeyebilirdi" diyor.

SİTE SAKİNLERİ KONUŞTU

Olay sonrası konuşan site sakinleri, yıllardır sitede sürekli bir sağlık ekibi ve ambulansın bulunduğunu, bu hizmet için yıllık 300 bin TL'ye varan aidatlar ödendiğini belirtti. Ancak bu yıl, vaat edilen sağlık hizmetlerinin sağlanmadığını ve ambulansın da bulunmadığını öne süren sakinler; "Yanıkoğlu'na zamanında müdahale edilseydi hayatta kalabilirdi" diyor.

SAĞLIK ALANINDA TOST YAPILIYOR!

Öte yandan siteyle ilgili skandallar bununla da sınırlı değil. Daha önce sağlık personeline ait olduğu bilinen alanın şu anda tostçu ve mutfak alanı olarak kullanıldığı görüldü. Site sakinleri, "Kamuya açık sağlık hizmeti yerine ticari alanların tercih edilmesi, yönetimin nelere öncelik verdiğini zaten gözler önüne seriyor" şeklinde ifade etti.