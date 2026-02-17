Lvbel C5 şov yapayım derken hayranının telefonunu kırdı!

Ünlü rapçi Lvbel C5 son konserinde şov yapmak isterken bir hayranının telefonu kırıldı. Sahne üzerindeki pilates topuna sert bir şut çeken şarkıcı, o anları kayda alan bir izleyicisini hedef aldı.

LCBEL C5 SAHENDE HAYRANININ TELEFONUNU KIRDI

Lvbel C5 şut çekmesiyle telefonu kırılan mağdur kadın, kırılan telefonunu göstererek sanatçıya seslendi. Paylaşımına "Bana bir telefon borcun var" notunu düşen genç izleyicinin bu sitemi kısa sürede gündem oldu.

LVBEL C5'İN KENDİNİ BAD BUNNY İLE KIYASLADI

Lvbel C5, kendisini Bad Bunny ile kıyaslayanlara cevap verdi. Lvbel C5, “Bad Bunny benim getir götürümü yapar. Hatta götür götür yapmalıydı. Getiremez bile biliyor musun?” dedi.

LVBEL C5 KAÇ YAŞINDA?

20 Nisan 2001 Sakarya doğumlu Lvbel C5, Türk rap şarkıcısı ve söz yazarı. Kariyerine 2019 yılında Batuflex ile yayımladıkları Face Time şarkısıyla başladı. 2025 yılında yayımlamış olduğu HAVHAVHAV ve COOOK PARDON şarkılarıyla medyada yankı uyandırdı.