Lvbel C5’ten Mustafa Sandal’a ağır sözler: Onun böyle bir efekt yakalaması zor

Rapçi Lvbel C5 sahne adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur, Mustafa Sandal'ın kendisini hakkında söylediği sözlere cevap verdi. Mustafa Sandal'a ağır sözler sarf eden Lvbel C5, "Ona şarkı vermem" dedi.

LVBEL C5 İLE MUSTAFA SANDAL BİRBİRİNE GİRDİ

Lvbel C5’ten Mustafa Sandal’a: “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyeyse açsın Spotify’ı, dinleyenlere baksın. Değilse, ben verebilirim; kontrol etsin. Ona şarkı vermem. Zaten kafaya koymuş, ‘Üürü müürü bir şeyler yapacak’ galiba.” dedi.

Hav Hav şarkısıyla rap dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırılmıştı. İfade veren ünlü rapçi bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklanan ünlü rapçi, Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti. Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur'un tahliye edildi.

LVBEL C5 KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Süleyman Burak Bodur ya da bilinen sahne adıyla Lvbel C5 Türk rap şarkıcısı ve söz yazarı. 2025 yılında yayımlamış olduğu HAVHAVHAV şarkısıyla medyada yankı uyandırdı. Bu şarkı geniş kitlelerce eleştirildi. 6 Mayıs 2025 tarihinde şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirme suçundan tutuklandı daha sonra serbest bırakıldı