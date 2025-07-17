Mabel Matiz konserini bekleyenler için üzücü haber! Mabel Matiz sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, uzun süredir hazırlık yaptığı Harbiye konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mabel Matiz, çok üzgün olduğunu belirterek, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

MABEL MATİZ COVID-19'A YAKALANDI

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Mabel Matiz Covid-19'a yakalandığını belirterek, Covid'e bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Harviye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerinin ertelendiğini duyurdu.

Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17-18 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan ve tüm biletleri tükenen konserlerimizi, geçirmekte olduğum Covid ve buna bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle üzülerek ertelemek durumunda olduğumu bildirmek isterim" dedi.

Çok üzgün olduğunu Mabel Matiz, "Son dakikaya kadar sizlerle buluşmak adına tedaviye devam edilmesine rağmen, doktorlar ve ekibimle, tam anlamıyla İyileşmek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğuna kanaat getirdik. Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm. Sizlere daha sağlıklı bir konser sunmak adına bu iki konseri iptal etmiyor, affınıza sığınarak ileri bir tarihe erteliyoruz. Yeni tarihlerin bilgisi netleştiği gibi de yine buradan duyuruyor olacağım. En içten özür ve sevgilerimle, Mabel." dedi.