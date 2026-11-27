ABD'li rapçi Macklemore'un Türkiye'de konser vereceği iddiası müzikseverlerin gündemine girdi. Üstelik konser için İstanbul, Ankara veya İzmir değil, Sivas işaret edildi. Sosyal medyada paylaşılan duyuruda, sanatçının Filistin'e destek amacıyla düzenlediği Free Palestine Tour kapsamında 19 Aralık Cumartesi günü Sivas'ta sahne alacağı öne sürüldü. Ancak iddia henüz Macklemore veya ekibi tarafından doğrulanmadı.

MACKLEMORE SİVAS KONSERİ GERÇEK Mİ?

Macklemore'un 19 Aralık 2026 tarihinde Sivas'ta konser vereceğine ilişkin iddia henüz doğrulanmış değil. Sivas'taki etkinlikleri paylaşan bir Instagram hesabında yayımlanan duyuruda, Grammy ödüllü sanatçının kentte sahne alacağı ileri sürüldü.

Paylaşımda konserin düzenleneceği otelin de etkinliği doğruladığı iddia edildi. Ancak bu doğrulamanın hangi yetkili tarafından ve hangi kanaldan yapıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Organizasyonu üstlenen şirket ve konser gelirinin aktarılacağı kuruluş hakkında da net bilgi bulunmuyor.

Öte yandan Macklemore'un resmi internet sitesindeki Free Palestine Tour takviminde Sivas konserine ilişkin bir tarih yer almıyor. Sanatçı veya ekibinden de Türkiye konserini doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Sivas konseri şimdilik doğrulanmamış bir iddia olarak değerlendiriliyor.

MACKLEMORE TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Macklemore'un Türkiye'ye geleceğine ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı. Sosyal medyada yayılan paylaşımda sanatçının 19 Aralık Cumartesi günü Sivas'ta sahne alacağı belirtilse de konserin gerçekleşeceğine dair kesinlik bulunmuyor.

Sanatçının resmi kanallarından veya organizasyon yetkililerinden yapılacak açıklama, konser iddiasına açıklık getirecek. Bu nedenle etkinliğe ilişkin resmi doğrulama yapılmadan bilet veya rezervasyon işlemi konusunda dikkatli olunması gerekiyor.

MACKLEMORE NEDEN FİLİSTİN KONSERLERİ DÜZENLİYOR?

Macklemore, Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Sanatçı, Eylül 2026'da Ed Sheeran'ın ABD turnesi kapsamındaki konserlerde Filistin'e destek mesajları vermiş ve "Hind's Hall" şarkısını seslendirmişti. Ardından turnenin kalan konserlerinden çıkarıldığı haberleri gündeme gelmişti.

Macklemore, 24 Eylül'de gelirleri Filistin halkını destekleyen kuruluşlara bağışlanacak Free Palestine Tour turnesini duyurdu. Turne kapsamında Dublin, Paris ve Londra'da sahne alan sanatçı, Kasım ayında ABD'deki dokuz büyük konser salonundan ret yanıtı aldığını açıklamış, buna rağmen yardım konserlerine devam edeceğini belirtmişti.

Sivas konseri iddiası da sanatçının bu turnesi kapsamında gündeme geldi. Ancak mevcut bilgiler, 19 Aralık'taki etkinliğin resmi olarak kesinleştiğini göstermiyor.