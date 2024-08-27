Mahallenin Muhtarları'nın Müzevir Müzeyyen'i Sevil Üstekin hayatını kaybetti!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 15:54 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:16
Kapıcılar Kralı, Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu.
90'lı yıllara damgasını vuran "Mahallenin Muhtarları" dizisindeki Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti. Usta oyuncunun acı haberi sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.
SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?
1 Aralık 1945 doğumlu Sevil Üstekin, 1969’da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip gibi yapımlarda rol aldı.
Kaynak: tgrthaber.com