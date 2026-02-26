Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan itirafı!

Son olarak "Kıskanmak" dizisine konuk olan Mahir Günşiray, katıldığı "Empati" programındaki sözleriyle dikkat çekti Usta oyuncu, bir süredir meslektaşı Hatice Aslan ile aşk yaşadığını açıkladı.

Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan itirafı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 17:56

"Fazilet Hanım ve Kızları", "Hanımın Çfitliği", "Çilek Kokusu", "İffet", "Dila Hanım" gibi dizilerde rol alan Mahir Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla yayınlanan “Empati” programına konuk oldu. Gözlerden uzak bir yaşam süren Mahir Günşiray, bilinmeyenlerini anlattı. Mahir Günşiray’ın Hatice Aslan itirafı dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan itirafı!

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Mahir Günşiray, "Empati" programında meslektaşı Hatice Aslan ile yeni bir ilişki yaşadığını ve 2023'te kaybettiği eşi Claude Leon Günşiray'ın ardından büyük bir yas ve yalnızlık süreci geçirdiğini açıkladı.
Mahir Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu.
Meslektaşı Hatice Aslan ile mutlu bir beraberliği olduğunu itiraf etti.
Aslan ile ilişkilerinin üniversite sınıf arkadaşlığına dayandığını ve bir yelkenli davetiyle başladığını belirtti.
2023 yılında eşi Claude Leon Günşiray'ı kanserden kaybettiğini ve bu kaybın kendisi için ilk büyük yas olduğunu ifade etti.
Eşinin vefatının ardından çok yalnız kaldığını dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

MAHİR GÜNŞİRAY İLE HATİCE ASLAN AŞK YAŞIYOR

Son zamanlarda aşık hissettiğini söyleyen Günşiray, meslektaşı Hatice Aslan ile mutlu bir beraberliği olduğunu açıkladı. Hatice Aslan’ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu belirten Günşiray, “Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep yelkenlim olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti.” dedi.

Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan itirafı!

Babasını 2008’de kaybettiğini söyleyen Mahir Günşiray, "Son yıllarında ilişkimiz daha iyiydi. Ailemdeki kayıpların ben de çok büyük bir etkisi olmadı. Ta ki 26 yıllık eşim Claude Leon Günşiray’ı kanser sebebiyle kaybedene kadar. İlk kaybımı ve yasımı onun kaybıyla yaşadım" itirafında bulundu. 2023 yılında kaybettiği eşinin ardından çok yalnız kaldığını söyleyen Mahir Günşiray, “Onunla yaşamayı öğreniyorsun” ifadeleriyle açıkladı.

Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan itirafı!

HATİCE ASLAN KAÇ YAŞINDA?

20 Şubat 1962 doğumlu Hatice Aslan, Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filminde oynadığı roller ile tanınır.

Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan itirafı!

MAHİR GÜNŞİRAY KAÇ YAŞINDA?

10 Ağustos 1960 doğumlu Mahir Günşiray, Türk oyuncu ve tiyatro yönetmeni. Sağır Oda, Bıçak Sırtı, Hanımın Çiftliği, Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmıştır.

