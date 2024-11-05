Mahkeme Sibel Can'ı haklı buldu! Yıllardır süren dava sonuçlandı

05 Kasım 2024 12:37 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:37

Sibel Can’ın 2 yıl önce “Sibel Can -Türk Sanat Müziği” albümünde yer alan eserleri izinsiz kullanan müzik şirketine açtığı davada karar çıktı. Mahkeme Sibel Can’a hak verdi.

Sibel Can kendisinin okuduğu 83 şarkıyı izinsiz olarak yayınladığını iddia ettiği müzik şirketine açtığı dava sonuçlandı. Davanın sonucunda; "Sibel Can-Türk Sanat Müziği” albümündeki 12 eserin Raks Müzik tarafından izinsiz ve hukuka aykırı olarak kullanıldığını belirtildi.

SİBEL CAN DAVAYI KAZANDI

Bu süreçte ünlü sanatçının avukatı Ergin Akçay, mahkemeye sunduğu belgede “Müzik şirketinin bu eylemi nedeniyle müvekkil, telafisi imkânsız maddi ve manevi zarara uğramıştır. Davaya konu izinsiz kullanımın ve haksız tecavüzün durdurulmasını, önlenmesini ve ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Eserlerin dijital müzik platformlarında kullanılmasının ve umuma iletilmesinin yasaklanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bilirkişi raporunda ise; “Davaya konu albümde yer alan eserler üzerinde Sibel Can’ın hak sahibi olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu albümün yapıldığı tarihte Sibel Can, dijital iletim hakkını müzik şirketine devretmemiştir” denildi. Sibel Can’ı haklı bulan mahkeme, müzik şirketinin söz konusu eserler üzerindeki haksız tecavüzünün önlenmesine ve durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca firmanın eserleri dijital müzik platformlarında kullanmasının yasaklanmasına hükmetti.