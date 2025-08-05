Mahkemeden Ayşe Barım kararı! Ünlü menajerin geleceğine karar verildi

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Menajer Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edilecek.

NASIL BAŞLAMIŞTI?

Ayşe Barım medyada tekelleşme iddialarının yanı sıra bir de Gezi olayları nedeniyle de soruşturma açılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ayşe Barım, savcılıktaki işlemleri tamamlanarak "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edildi ve Barım 7 Temmuz'da mahkemeye çıktı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 28 Ocak'ta tutuklanan ve hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen Ayşe Barım, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul Adliyesi 26. Ağır ceza salonunun yetersiz kalması sebebiyle 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Barım, avukatları ile oyuncu Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Bergüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Metin Akdülger ve Birkan Sokullu başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

AYŞE BARIM DAVASINDA NELER OLDU?

Duruşmada Savunma yapan menajer tutuklu sanık Ayşe Barım, "Benimle ilgili bütün iddialar asılsızdır. Bu iddialar, sosyal medya mecrasında kimliği belirsiz kişiler tarafından yayılmış asılsız iddialardır. 23 yıldır menajerlik yapıyorum. 23 yıldır ekibimle birlikte çok büyük başarılara imza attık ama bir anda sosyal medyada hakkımda iftira kampanyasıyla, büyük bir karalama kampanyası başlatıldı. Avukatım aracılığıyla itiraz etmek istedim fakat kimlikleri bulunamadı. İlk kampanya, benim birlikte çalışmaktan gurur duyduğum bir kadın oyuncu üzerinden gayriahlaki para kazandığım iddiasıydı. Avukatlarım bunları yayanların kimliğini tespit edemiyordu. Benim için sektörde tekelci, olumsuzlukların sebebi gibi gözüktüğüm yeni bir kimlik yaratıldı" dedi.