Mahkemeden Engin Polat kararı! Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti

09 Eylül 2024 17:11 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:17

Kara para aklama davasından yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinden tutuklu sanıklar, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Ağır ceza mahkemesi de, Başsavcılığın tahliyeye itirazını reddetti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık ara karar sonrası tahliye edilmişti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZI AĞIR CEZA MAHKEMESİ DE REDDETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz etmişti. Başsavcılık bu gerekçelerle 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Tahliye kararını veren mahkeme Başsavcılığın itirazını reddetmişti. Bunun üzerine itirazı değerlendiren Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Başsavcılığın tahliye kararına itirazını reddetti.

MAHKEME SAVCILIĞIN İTİRAZINI REDDETTİ

Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına başlarken, başsavcılık Engin Polat'ın tahliyesine itiraz etti. Mahkeme, savcılığın itirazını reddetti.