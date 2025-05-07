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 | Dilek Ulusan

Mahmut Cevher'in kızı Yonca Şahinbaş'tan itiraf: Sırf baba diye sevmek zorunda değilim

Son olarak Uzak Şehir dizisinde rol alan Mahmut Cevher hakkında konuşan kızı Yonca Şahinbaş itiraflarıyla şaşırttı. Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Esma rolüyle yer alan Yonca Şahinbaş, "Sırf baba diye sevmek zorunda değilim" dedi.

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Mahmut Cevher'in kızı Yonca Şahinbaş'tan itiraf: Sırf baba diye sevmek zorunda değilim
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 10:43

Asmalı Konak, Avrupa Yakası, Dila Hanım, Yeni Gelin ve Binbir Gece gibi dizilerde rol alan Yonca Şahinbaş, katıldığı programda babası Mahmut Cevher ile yıllardır görüşmediğini belirterek, itiraflarıyla şaşırttı. Soyadını babasının isteği üzerine kullanmayı bıraktığını belirten Şahinbaş, duygularını ilk kez dile getirdi.

YONCA ŞAHİNBAŞ'TAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu kızı Yonca Şahinbaş, Haber Bahane programına konuk oldu. Cevher soyadını babasının istediği üzerine bıraktığını belirten Yonca Şahinbaş, set arası annesiyle yaptığı görüşmede, annesinin kendisine "Baban senin Cevher soyadını kullanmanı istemiyor" dediğini aktardı.

Mahmut Cevher'in kızı Yonca Şahinbaş'tan itiraf: Sırf baba diye sevmek zorunda değilim

Çok şaşırdığını belirten Şahinbaş, "Dedim tamam, hiç sıkıntı değil. Hemen yapımcıyı aradım, jenerikte soyadımı değiştirdik. O anda Instagram hesabımı da 'Şahinbaş' olarak güncelledim. Zaten Cevher soyadını babama jest olsun diye kullanıyordum." dedi.

Mahmut Cevher'in kızı Yonca Şahinbaş'tan itiraf: Sırf baba diye sevmek zorunda değilim

Babasından gelen talep sonrası duygularını dile getiren oyuncu Yonca Şahinbaş, "Sırf anne diye ya da sırf baba diye sevmek zorunda mıyız? Böyle hissetmediğim için huzursuzluk duyuyordum. Sanki bir şeyler ters gibi geliyordu." derken psikoloğunun "Karşılıklı sağlıklı bir ilişki yoksa sevmek zorunda değilsin." cümlesini ise unutamadığını dile getiriyor.

Mahmut Cevher'in kızı Yonca Şahinbaş'tan itiraf: Sırf baba diye sevmek zorunda değilim

"10 YILDIR BABAMLA GÖRÜŞMÜYORUZ"

Gökay Kalaycıoğlu'nun, "Babanızla ne zaman yollarınız ayrıldı?" sorusuna ise Yonca Şahinbaş, "Aslında bu soruyu biraz yanlış buluyorum. Çünkü hiçbir zaman çok güçlü bir bağımız olmamış gibi hissediyorum. Bu nedenle bir kopuştan söz etmek de pek mümkün değil; her şey kendiliğinden gelişti." Çocukluk anılarına dair soruya ise duygusal ve sitem dolu bir cevap verdi: "Babamla ilgili anılarım var ama pek tatlı değiller. Kendisiyle yaklaşık 9-10 yıldır yüz yüze hiç görüşmedik. Sosyal medyada denk geldiğimde görüyorum, hepsi bu. Zaten annemle babam birkaç yıl önce ayrıldı." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

YONCA ŞAHİNBAŞ KİMİNLE EVLİ?
6 Temmuz 1972 doğumlu Yonca Şahinbaş, sanatçı Mahmut Cevher'in kızıdır. Sahne tasarımcısı Tevfik Ali Yenel ile evliliğinden Ali Deniz adında bir erkek çocuğu oldu. 10 Ocak 2015 tarihinde oyuncu Koray Şahinbaş ile evlendi.
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