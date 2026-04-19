Mahmut Tuncer, yakın dostu İbrahim Tatlıses'i unutmadı! Mahmut Tuncer'den sevindiren haber

Yurtdışında verdiği konserlerden sonra İstanbul'daki evine geçerek rahatsızlanan İbrahim Tatlıses'in durumu sevenlerini korkutmuştu. Ağır bir virüs geçirdiği öğrenilen İbrahim Tatlıses, evlatlarının her birini odasına çağırarak duygu dolu konuşmalarda bulunmuştu. Tedavi gördüğü hastaneden gelen açıklamalara göre; tedbir amaçlı tedavisine yoğun bakımda devam edildiği duyrulan İbrahim Tatlıses için tüm sevenleri tek türek olmuş ve ünlü türkücüye geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Rahatsızlıkların üst üste geldiği İbrahim Tatlıses'i yalnız bırakmayan dostları arasında ise sevilen türkücü Mahmut Tuncerde vardı. Safra kesesi sıkıntılı olan Tatlıses, geçtiğimiz hafta bunun için girdiği operasyondan sonra yakın dostu Mahmut Tuncer ile görüştü.

MAHMUT TUNCERDEN İBRAHİM TATLISES'E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ!

Kendisini merak eden tüm sevenleri için iç ferahlatıcı bir paylaşımda bulunan türkücü Mahmut Tuncer, zor günleri geride bırakan İbrahim Tatlıses'i hastane odasında ziyaret etti.

El ele tutuşarak beraber çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle yayınlayan Mahmut Tuncer, "Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız" ifadelerinde bulunarak yeni bir gönderi paylaştı.

İBRAHİM TATLISES'TEN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI:

Geçtiğimiz günlerde apar topar hastanelik olarak sevenlerini korkutan İnrahim Tatkıses, "Kıymetli dostlarım, sevenlerim... Bildiğiniz gibi bir süredir hastanedeyim.

Dün sabah ameliyat oldum ve Allah'a şükür başarıyla geçti. Doktorlarıma ve hastane ekibine emekleri için teşekkür ederim" ifadesinde bulunmuştu.