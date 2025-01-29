Mahsun Kırmızıgül'den Ferdi Tayfur'lu vefa örneği

29 Ocak 2025 15:28 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:28

Ocak ayında hayatını kaybeden arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un cenazesine binlerce hayranı ve ünlü isimler katılmıştı. Ferdi Tayfur'un cenazesine katılan ve her röportajında usta isimden bahseden Mahsun Kırmızıgül, Ferdi Tayfur üzerinden vefa dersi verdi.

Mucize, Güneşi Gördüm, Beyaz Melek ve Sadece Sen gibi yapımlarda yönetmenlik yapan Mahsun Kırmızıgül, sahnelere de geri döndü. Konser maratonuna başlayan Mahsun Kırmızıgül, sahneden usta sanatçı Ferdi Tayfur'u da unutmadı. Usta ismin şarkısını söyleyen Mahsun Kırmızıgül, bazı isimlere de sitem etti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN FERDİ TAYFUR ÜZERİNDEN VEFA DERSİ

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında, felaketin yaşandığı yerin yanındaki otelde kızıyla beraber kalan Mahsun Kırmızıgül, 78 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Yaşadıklarını anlatan Mahsun Kırmızıgül, "İki gün önce sömestir tatili için kızımla birlikte geldik. Gece yarısı korkunç bir yangın sesiyle uyandık. Sadece 50 metre ilerimizde büyük bir can pazarı yaşanıyordu. Düşünmek bile insanın içini sızlatıyor." dedi.

Yangının ardından ilk konserine çıkan Mahsun Kırmızıgül, sahnede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un şarkısını seslendirdi. Şarkıyı söylediği anları da sosyal medya hesabından paylaşan Kırmızıgül, "Ben sahneye her adım attığımda ustaları anıyorum. Sanatçılara vefa, mezar taşlarına çiçek bırakmakla ya da storylerde paylaşmakla değil; onların sesini, mirasını ve ruhunu yaşarken yaşatmakla olur. Ferdi Tayfur ve diğer büyük ustalar, yalnızca şarkılarında değil, hayatımıza kattıkları duygularla hep bizimle. Gerçek vefa, iş işten geçtikten sonra değil, sanatçılar hayattayken onların kıymetini bilmektir.” dedi.