Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü! Annesi Faike Bezencir hayatını kaybetti
Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün annesi Faike Bezencir 99 yaşında hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Mahsun Kırmızıgül’ün annesi, bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.
Yönetmen ve sarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bezencir bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti. 99 yaşındaki Faike Bezencir'in alzheimer hastası olduğu ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu ortaya çıktı.
MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN ANNE ACISI
Annesinin vefat haberini alan Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal etti. Annesinin vefat haberini alan Mahsun Kırmızıgül'ün aldığı acı haberle adeta yıkıldığı ve uzun süre gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.
“Annem annem” şarkısının klibinde de oğlu Mahsun Kırmızıgül ile birlikte kamera karşısına geçen Faike Bezencir bu kliple Türk halkının gönlüne taht kurmuş, o dönem şarkı ve klip izlenme ve satış rekorları kırmıştı.