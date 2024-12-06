Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü! Annesi Faike Bezencir hayatını kaybetti

06 Aralık 2024 14:18 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 14:18

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün annesi Faike Bezencir 99 yaşında hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Mahsun Kırmızıgül’ün annesi, bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

Deniz Akkaya 9 gündür firari! Kimse nerede olduğunu bilmiyor

Deniz Akkaya 9 gündür firari! Kimse nerede olduğunu bilmiyor

Yönetmen ve sarkıcı Mahsun Kırmızıgül​'ün annesi​ Faike Bezencir bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti. 99 yaşındaki Faike Bezencir'in alzheimer​ hastası olduğu ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu ortaya çıktı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN ANNE ACISI

Annesinin vefat haberini alan Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal etti. Annesinin vefat haberini alan Mahsun Kırmızıgül'ün aldığı acı haberle adeta yıkıldığı ve uzun süre gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

“Annem annem” şarkısının klibinde de oğlu Mahsun Kırmızıgül ile birlikte kamera karşısına geçen Faike Bezencir bu kliple Türk halkının gönlüne taht kurmuş, o dönem şarkı ve klip izlenme ve satış rekorları kırmıştı.