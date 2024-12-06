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Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü! Annesi Faike Bezencir hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 14:18 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 14:18
Mahsun Kırmızıgül&#039;ün acı günü! Annesi Faike Bezencir hayatını kaybetti

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün annesi Faike Bezencir 99 yaşında hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Mahsun Kırmızıgül’ün annesi, bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

Yönetmen ve sarkıcı Mahsun Kırmızıgül​'ün annesi​  Faike Bezencir  bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti. 99 yaşındaki Faike Bezencir'in alzheimer​ hastası olduğu ve iki yıldır  evinde tedavi altında olduğu ortaya çıktı. 

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN ANNE ACISI 

Annesinin vefat haberini alan Mahsun Kırmızıgül, cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal etti. Annesinin vefat haberini alan Mahsun Kırmızıgül'ün aldığı acı haberle adeta yıkıldığı ve uzun süre gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü! Annesi Faike Bezencir hayatını kaybetti - 1. Resim

 “Annem annem” şarkısının klibinde de oğlu Mahsun Kırmızıgül ile birlikte kamera karşısına geçen Faike Bezencir bu kliple Türk halkının gönlüne taht kurmuş, o dönem şarkı ve klip izlenme ve satış rekorları kırmıştı.

Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü! Annesi Faike Bezencir hayatını kaybetti - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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