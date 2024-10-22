Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” final oluyor!

22 Ekim 2024 17:18 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:19

Mahsun Kırmızgül'ün yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı için kötü haber geldi. Büyük umutlarla başlayan Güzel Aşklar Diyarı dizisi ekrana erken veda edecek. Dizinin hayranları yapımcıyı yorum yağmuruna tuttu.

Başrolünde Burak Berkay Akgül​, Özgü Kaya ve Halil Ergün'ün yer aldığı Güzel Aşklar Diyarı yeni sezona büyük umutlarla başlamıştı. Bekleneni veremeyen dizi, erken final kararı aldı.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Büyük umutlarla başlayan ancak final kararı alan dizilere bir yenisi daha katıldı. Dün “Kirli Sepeti”nin ardından bugün de “Güzel Aşklar Diyarı” da ekrana veda ediyor. Özgü Kaya ile Burak Berkay Akgül’ün başrol oynadığı Kapadokya’da çekilen dizinin son aldığı reytinglerin ardından 6. Bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

Eylül ayında yayın hayatına başlayan Güzel Aşklar Diyarı, istenilen reytinge ulaşamadı. İlk önce yönetmen değişikliği yaşanmış daha sonra ise senarist ekibi değişmişti. Anlaştığı kadroyla çalışmayan Halil Ergün ise tüm ipleri kopardı ve diziden ayrılmak istediğini bildirdi.

Dizinin geçen günlerde yönetmeni ve senaristi değişmişti. “Hakim Bey” rolüyle karşımıza çıkan aktör Halil Ergün de senaryo bir türlü istediği gibi olmayınca ve ekipte huzursuzluk olunca diziden affını istemişti.