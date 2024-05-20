Makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise, takipçilerini ikiye böldü

20 May 2024 16:37 - Güncelleme : 20 May 2024 16:37

Sahne performansıyla beğeni toplayan Hadise, dün akşam sahne aldı. Sadece iki saat uyuduğunu ve konserlerine devam edeceğini belirten Hadise, takipçilerini ikiye böldü.

HADİSE MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yoğun konser maratonuna devam eden şarkıcı Hadise, 19 Mayıs'ta binlerce kişiye konser verdi. Peş peşe konser görüntülerini paylaşan ünlü isim, sadece 2 saat uyuduğunu belirterek makyajsız halini paylaştı. Oldukça yorgun görünen Hadise, takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri Hadise'nin makyajsız daha güzel olduğunu savunurken, bazıları ise Hadise'ye makyajın yakıştığını belirtti.