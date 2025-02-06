Mali denetimde radara takılan ünlü isimlere ulaşıldı! Devletten gizlenen 1 milyar 500 milyon TL olduğu tespit edildi

06 Şubat 2025 10:29 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından aralarında oyuncu ve ses sanatçılarının da olduğu incelemede 150 kişinin beyanının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. İddialara göre,150 sanatçı arasında Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç ve daha birçok ünlü isim de yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemesinde 150 sanatçının geliri ile beyanları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmişti. İddialara göre, 150 kişi arasında Gülşen, Hadise ve Halit Ergenç gibi ünlü isimler yer alıyor.

DEVLETTEN GİZLENEN 1 MİLYAR 500 MİLYON TL

Hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen VDK (Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı) bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarını mercek altına aldı. Bazı sanatçıların gelirlerini düşük gösterdiği belirlendi.

Ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olduğu tespit edildi. İncelemede ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti. Devletten gizlenen paranın 1 milyar 500 milyon lira olduğu sanılıyor.

İddialara göre; 150 kişilik ünlü listesinde Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimler de yer alıyor.