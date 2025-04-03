MaNga, linçlenmeye yönelik bir açıklamada bulundu

Dursun Zaman, Bitti Rüya, Bir Kadın Çizeceksin gibi şarkılarla popüler olan müzik grubu Manga, son dönemde yapılan boykot çağrısına destek vermediği için gelen eleştirilere cevap verdi.

MANGA GRUBU LİNÇ KÜLTÜRÜNE KARŞI AÇIKLAMA YAPTI

Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney'den oluşan Manga grubu yaptığı ortak açıklamada; . "MaNga olarak yıllardır herkesin eşit şekilde düşünebildiği, güvende hissedebildiği, gerektiğinde sınırları aşmadan tepkisini gösterebildiği ve zorbalıkla ayrımcılığa kesinlikle izin vermeden birlikte güzel vakit geçirebildiği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz.

Siyasi olarak değil ama toplumsal olarak nerede durduğumuz, müziğimizin ve yaptığımız paylaşımların içinde var. Son günlerde bizim gibi düşünen, istedikleri zaman istedikleri şekilde paylaşım yapan ya da yapmayan birçok insanın zorlandığını, hatta hedef gösterildiğini üzülerek izliyoruz.

Son yıllarda büyüyen linç kültürünün, kişisel intikam silahı haline getirilmesinden de endişe duymaktayız.

Samimiyetimize inanan, yanımızda olup mesaj atan, yapıcı eleştirilerde bulunan, konserlerimize gelip bizimle birlikte haykıran, bize inanan tüm hayranlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.